Avianca permitirá cambios de vuelo a viajeros por cuenta de líos en aeropuerto de Barranquilla

Avianca activió un plan de protección a sus viajeros con vuelos desde y hacia Barranquilla por cuenta del inicidente que mantiene cerrada la pista y ha generado numerosos retrasos.

Hoy miércoles, 12 de diciembre, es un día particularmente concurrido para el aeropuerto Ernesto Cortissoz por el juego de la final del fútbol profesional colombiano esta noche entre Junior y Deportes Tolima. Sin embargo, esta mañana un avión de carga de Aerosucre tuvo problemas en su tren de aterrizaje por lo que terminó obstaculizando la pista y llevó a la parálisis de la operación.

Avianca permitirá que los viajeros con tiquete desde y hacia Barranquilla puedan cambiar la fecha de su vuelo, también pueden optar por cambiar el destino a Santa Marta o Cartagena.

"Vale la pena indicar que este proceso dependerá de la disponibilidad de vuelos y sillas, así como de la capacidad que tengan estos aeropuertos para recibir mayor operación", señaló la aerolínea en un comunicado.



Adicionalmente, la compañía habilitó dos vuelos adicionales a Santa Marta con el fin de ampliar la capacidad operativa y facilitar la reubicación de los pasajeros.