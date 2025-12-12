En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a tres personas que robaban a abuelos en el centro de Bucaramanga

Capturan a tres personas que robaban a abuelos en el centro de Bucaramanga

Los tres capturados aprovechaban la multitud en el centro de Bucaramanga por la época de navidad para robar a los abuelitos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad