Capturan a tres personas que robaban a abuelos en el centro de Bucaramanga

Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron capturadas en pleno centro de Bucaramanga cuando, según la Policía Metropolitana, que se dedicaban a cometer hurtos y estafas bajo las modalidades de cosquilleo y paquete chileno. El operativo fue realizado por el Gaula durante acciones de control en esta zona comercial, que por estos días registra una alta afluencia de compradores por la temporada navideña.

De acuerdo con las autoridades, los señalados, conocidos como alias “Largo”, “Churca” y “Azul”, aprovechaban la aglomeración en bancos y locales comerciales para distraer a sus víctimas, muchas de ellas adultos mayores o ciudadanos que acababan de retirar dinero. Con maniobras de engaño lograban apoderarse de efectivo y pertenencias.

La intervención policial permitió detenerlos en flagrancia y recuperar un millón de pesos que había sido hurtado minutos antes. También les fueron incautados teléfonos celulares y billetes extranjeros que usaban para simular altas sumas durante las estafas.

“Se capturan tres sujetos, dos mujeres y un hombre, que se encargaban de hacer el famoso cosquilleo aquí en el centro y el paquete chileno. Hay dos personas denunciantes y se recuperó un millón de pesos que previamente le habían quitado a unos ciudadanos aprovechando la aglomeración por Navidad”, explicó el coronel Diego López, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar portar grandes sumas de dinero, estar atentos a su entorno y reportar cualquier situación sospechosa a la línea 123 o al Gaula 165.