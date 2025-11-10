Refuerzan seguridad en Oriente de Antioquia con grupos de Sijín y Gaula tras triple homicidio

No solo patrullajes mixtos entre Policía y Ejército se realizarán en el municipio de El Carmen de Viboral, tras el triple homicidio registrado este fin de semana y por el que la comunidad realizó una velatón en el parque principal en las últimas horas. También llegarán grupos de refuerzo, como lo solicitó la Gobernación, para esclarecer este crimen y reforzar la seguridad en esta localidad, teniendo en cuenta que a finales de octubre también fue epicentro de un hecho violento que dejó en total cuatro muertos, tras la muerte de tres de ellos en centros asistenciales.

El subcomandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, detalló las acciones que se adelantarán en esa zona del Oriente del departamento: "Esa capacidad institucional que vamos a focalizar y a orientar aquí en el municipio del Carmen con grupos especializados de parte de la IJIN, de la SIJIN, de Inteligencia, del GAULA, de Policía Comunitaria, de la Estrategia de Mujer, Familia y Género, así como también por parte de las reacciones de policía que llegan aquí con dos oficiales que se van a nombrar aquí en el municipio del Carmen", dijo.

Por su parte, el teniente coronel Jorge Acosta, comandante del grupo mediano Juan del Corral, de la Cuarta brigada del Ejército, pidió a la comunidad que aporte información que permita capturar a los responsables de este ataque armado. Además, las autoridades mantienen una recompensa de 500 millones de pesos.

"Con las diferentes capacidades que tenemos cada uno de nosotros. Queremos darles una parte de tranquilidad y decirle a la comunidad en el oriente antioqueño que el Ejército, su Policía, sus gaulas están para todos ustedes. Pero es importante aquí la denuncia. Invito a toda la comunidad de los diferentes municipios a que denuncie todos estos hechos para que así, con nuestra Fiscalía, nuestra Policía, podamos realizar diferentes capturas", aseguró.



De otro lado, en el Suroeste del departamento sigue la zozobra tras el crimen de dos policías en el corregimiento Altamira de Betulia, localidad que solo cuenta con 25 uniformados y que ya recibió dos en reemplazo de quienes perdieron la vida. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables, por quienes la Gobernación también ofreció la misma cuantiosa cifra para quien aporte información que permita su captura.

Por lo pronto, la situación en el Oriente de Antioquia sigue generando preocupación, pues ya son 192 las muertes violentas este año, un 11 % más que a la misma fecha del año anterior.

Para el caso de Antioquia, la Policía reveló que el departamento está a poco de alcanzar los 1.000 homicidios este 2025, 103 casos más que el año anterior, de los cuales el 77 por ciento de estos hechos se registraron en zona rural. Así las cosas se registra una reducción de asesinatos en zonas urbanas, con 18 casos menos, destacó el comandante Óscar Rico.