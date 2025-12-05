En vivo
JEP reconoce al territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado

JEP reconoce al territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado

La Jurisdicción Especial para la Paz acreditó al territorio de los Montes de María como víctima en el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por agentes del Estado, paramilitares y terceros civiles.

