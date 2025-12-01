En vivo
JEP llama a excomandantes del Bloque Magdalena Medio a reconocer secuestros ante víctimas y el país

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a cuatro exintegrantes del extinto Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP a una audiencia regional de reconocimiento de verdad que se realizará en Bucaramanga los días 10 y 11 de diciembre.

Este martes la JEP emitirá su primera sentencia contra el antiguo secretariado de las Farc
Foto: JEP / AFP
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

