JEP llama a excomandantes del Bloque Magdalena Medio a reconocer secuestros ante víctimas y el país

El tribunal espera que los comparecientes reconozcan su responsabilidad por secuestros y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Santander y en zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.

La audiencia busca que los excomandantes Erasmo Traslaviña Benavides, alias Jimmy Guerrero; Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina; Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias Jairo Quintero o Jairo Mechas; y Fabio Gil Forero, alias Norbey Narváez, asuman públicamente su responsabilidad por los secuestros y los tratos crueles infligidos a sus víctimas durante el conflicto armado.

De acuerdo con la JEP, el Bloque Magdalena Medio ejecutó secuestros tanto con fines de financiación como para ejercer control territorial y social, siguiendo las directrices del entonces Secretariado de las Farc. En varios casos, los secuestrados fueron sometidos a malos tratos, torturas, violencia sexual y desplazamientos forzados.

Justicia en la JEP Foto: JEP y Lexica, referencia

La Sala de Reconocimiento de Verdad destacó que estos secuestros afectaron directamente la democracia, al dirigirse contra funcionarios y candidatos locales bajo estrategias como La despedida a Samper, que buscaban mostrar el control territorial de la guerrilla. También documentó el caso de los nueve concejales de San Pablo (Bolívar) secuestrados en 1998 y los policías capturados durante la toma de la estación de Cucutilla (Norte de Santander) en 1999.



En el Caso 01 de secuestros, la JEP ha acreditado más de 4.300 víctimas y ha imputado a 41 exintegrantes de las Farc como máximos responsables. Si los comparecientes reconocen verdad completa y detallada, el proceso avanzará hacia las sanciones propias; de lo contrario, podría derivar en juicios adversariales con penas de cárcel.

Con esta diligencia, la JEP busca consolidar la verdad judicial y la memoria histórica del conflicto, garantizando el derecho de las víctimas a conocer lo ocurrido y a obtener reconocimiento público por el daño sufrido.