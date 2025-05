JEP imputó a 4 antiguos mandos del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc por secuestro

La JEP imputó por secuestro a 4 antiguos mandos del Bloque Magdalena Medio de las Farc por casos de secuestro que ocurrieron en Santander y algunas zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá

"Estos excombatientes ejercieron liderazgo o fueron determinantes a la hora de materializar la política de secuestro del secretariado de la antigua guerrilla. Es decir, tenían control sobre su tropa y la potestad de imponer disciplina a sus subalternos. Por ello, la Sala de Reconocimiento de Verdad los encontró responsables tanto por las órdenes que dieron para cometer secuestros y asesinatos, como por no controlar a la tropa, cuando esta maltrató a quienes estuvieron en cautiverio y Cesar", señala la JEP.

La #JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a exintegrantes del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP por secuestro.



Fueron los responsables de hechos como 'La despedida a Samper', que afectó el curso normal de la democracia.



Va 🧵 pic.twitter.com/4afxK4Jeuv — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 16, 2025

Los imputados son: Erasmo Traslaviña Benavides, conocido como ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, conocido como ‘Alberto Cancharina’; Jairo Reinaldo Cala Suárez, conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’; y Fabio Gil Forero, conocido como ‘Norbey Narváez’.

Ahora los comparecientes ante la JEP tendrán un término para responder si aceptan o no la imputación. Si lo hacen, la jurisdicción les va a imponer una sanción propia, pero si no aceptan responsabilidad enfrentarán un juicio y, de ser vencidos, podrían pagar hasta 20 años de prisión.

"Me desnudaron, me amarraron de pies y manos, templándome de una cadena y un lazo a los árboles, generándome dolores. En varias ocasiones perdí la conciencia por el dolor que me generaba”, dijo una de las víctimas de este Bloque ante la JEP.

Rodrigo Londoño, quien era conocido como Timochenko, y Pastor Alape, quienes hicieron parte del secretariado de las Farc también hicieron parte de este Bloque y ya fueron imputados por su responsabilidad en casos de secuestro.

Publicidad

"La mayoría de los secuestros perpetrados por el Bloque Magdalena Medio tenían como objetivo el control social y territorial para lograr el plan de tomarse el poder por la vía armada. Eso explica que, de 85 privaciones de la libertad, múltiples e individuales, documentadas por la sala, 60 se dieron en busca del control territorial.