Secuestrados 18 militares en Chocó durante operaciones contra el ELN: llevados a resguardo indígena

Secuestrados 18 militares en Chocó durante operaciones contra el ELN: llevados a resguardo indígena

Aproximadamente 200 personas sometieron a los uniformados en zona rural del municipio de Carmen de Atrato.

