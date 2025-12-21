En vivo
Ejército incautó 30 kilos de explosivos de disidencias de las Farc en Tolima: evitó posible atentado

Ejército incautó 30 kilos de explosivos de disidencias de las Farc en Tolima: evitó posible atentado

Una operación de inteligencia frustró una nueva acción terrorista al ubicar un depósito ilegal del grupo criminal de alias 'Calarcá'.

