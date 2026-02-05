"Pido perdón, a mi no me gustan lo presos": chavista Jorge González en debate por ley de amnistía

El presidente del Parlamento de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, instó este jueves al chavismo a pedir perdón y a perdonar a propósito del primer debate del proyecto de ley de amnistía propuesto por su hermana y mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, para los presos políticos.

"Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también, pedimos perdón porque lo digo con claridad: a mi no me gustan los presos", dijo Rodríguez durante la sesión.

El diputado, que inició su intervención recordando la historia de su padre, quien, dijo, fue asesinado por un extinto cuerpo policial en el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez, pidió también a los disputados ponerse "la mano en el corazón" y preguntarse si "han rectificado".

"Que no quede una víctima que no haya sido escuchada", pidió también Rodríguez.



El Parlamento de Venezuela, de contundente mayoría chavista, aprobó este jueves en un primer debate la propuesta de ley de amnistía anunciada por Rodríguez, quien quedó al frente del Ejecutivo tras la captura de Maduro.

La propuesta de ley abarca desde 1999, año en que el chavismo llegó al poder, hasta la actualidad, pero excluye a aquellos procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar el proyecto en el Parlamento sin revelar el contenido total de la ley.

Jorge Rodríguez insistió "en la necesidad de sanación, en la necesidad de restañar las heridas, en la necesidad de siempre tener presente la madrugada del 3 de enero del año 2026, el asesinato de 120 seres humanos, el secuestro del presidente".

El parlamentario se refería así al ataque que sufrió Venezuela la madrugada del 3 de enero por parte de Estados Unidos y que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, ambos ahora detenidos en Nueva York.

"¿Ustedes van a pedir por sus presos? Nosotros vamos a pedir mientras nos quede vida por nuestros presos, por Nicolás Maduro Moros, por nuestro secuestrados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro", continuó.

El proyecto legislativo llega en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero por Jorge Rodríguez. Desde esa fecha, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según datos de la ONG Foro Penal que hasta el 2 de febrero cifraba en 687 los detenidos.

Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cifró el lunes el total de excarcelados en 895 desde noviembre y negó la existencia de presos políticos en el país.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de "objetivos, alcance y viabilidad", y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.