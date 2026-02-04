Trump habló en la reunión con Petro de levantar sanciones económicas a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gustavo Petro, enterraron este martes el hacha de guerra con una reunión de tono amable en la Casa Blanca, tras un año marcado por desencuentros e insultos cruzados.

Aunque Petro no recibió una recepción de alto perfil y el encuentro se celebró a puerta cerrada, al término de las dos horas de conversación ambos expresaron su satisfacción. El mandatario republicano incluso le escribió una dedicatoria que decía: "Fue un gran honor, amo a Colombia".

"Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien", declaró posteriormente Trump ante la prensa.

Por su parte, Petro reveló desde la embajada colombiana en Washington que salió con una "impresión positiva" de la reunión, en la que no hubo "humillaciones de ningún tipo". Además, invitó a Trump a visitar su país, específicamente Cartagena de Indias, que describió como "un lugar bello y hermoso para vivir".



En diálogo con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Estado Unidos, Daniel García-Peña, contó detalles de la reunión, en la que él estuvo presente. Aseguró que fue muy positiva, teniendo en cuenta que se trata de dos países aliados.

"El presidente Petro llegó como jefe de Estado del país que es el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y, por ello, se ganó el respeto del presidente Trump. Trump es un personaje muy especial y, al final, dijo ‘Gustavo, I like you’”. Fue un momento, digamos, un poco divertido, pero que dejó en evidencia lo fundamental de estas reuniones: dos jefes de Estado, con posiciones distintas, dialogando de frente. Eso es, quizás, lo más valioso de todo esto", señaló.



Sanciones

Aseguró que sobre la sanción a Petro o su inclusión en la Lista Clinton, que no se tocó en medio de la reunión, sin embargo, las de Venezuela sí estuvieron sobre la mesa.

"Realmente se esperaba que de pronto habría algún momento de tensiones, nada que ver. La conversación se giró en torno a esos ejes donde pues efectivamente tenemos mucho que trabajar juntos: narcotráfico, crimen internacional, el tema de los negocios en Venezuela, otros temas. Haití, que fue un tema de técnica, se mencionó cómo Colombia puede trabajar con Estados Unidos para estabilizar Haití. Entonces se nos Nos centramos en esos temas donde efectivamente Colombia es un aliado fundamental para Estados Unidos" dijo.



Cooperación energética y el fin de las sanciones a Venezuela

Uno de los puntos más destacados de la conversación fue la posibilidad de levantar las sanciones económicas impuestas a Venezuela para facilitar la estabilidad regional y el flujo energético. Durante la reunión, se explicó que para que Venezuela pueda extraer petróleo de manera eficiente, necesita de la energía eléctrica que Colombia está en capacidad de suministrar a través de ISA y Ecopetrol.

Ante esta explicación, el presidente Donald Trump calificó las sanciones actuales como "una bobada" y cuestionó su utilidad frente a Marco Rubio, quien será el principal interlocutor para aterrizar estos acuerdos con el Departamento de Estado. El objetivo discutido es habilitar a empresas como Ecopetrol para realizar negocios con PDVSA, reactivar el gasoducto y fortalecer la interconexión eléctrica, lo cual beneficiaría a los tres países involucrados.

Un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico

Contrario a lo que se especulaba, no hubo exigencias por parte de la administración estadounidense para retomar el uso de glifosato. Trump se mostró impresionado por la explicación de Petro sobre la sustitución voluntaria de cultivos, coincidiendo en que es fundamental atacar a los "capos" de los carteles y brindar oportunidades reales a los campesinos para que dejen de sembrar coca. Colombia ratificó su compromiso de avanzar en la erradicación de hectáreas mediante acuerdos con las comunidades, una meta que fue presentada por el propio Petro sin que mediara una presión externa.

