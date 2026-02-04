Por fallo de la Corte, Procuraduría formuló cargos a exdocente de la UdeA por presunto abuso sexual

Luego de casi cuatro años de denuncias de estudiantes por supuestos abusos sexuales, la Procuraduría por fin formuló pliego de cargos a un docente de derecho de la Universidad de Antioquia. Las jóvenes siguen sin poder graduarse.

Las historias de Valeria, Ana, Isabella y Manuela, las cuatro jóvenes, que batallaron desde el año 2022, cuando denunciaron que fueron presuntamente abusadas por un docente de la cátedra de derecho de la Universidad de Antioquia, llegaron hasta la Corte Constitucional.

Durante varios años las mujeres participaron en asambleas universitarias que derivaron en la apertura de una investigación disciplinaria dentro de la institución, lo que logró visibilizar múltiples denuncias similares. Sin embargo, su caso quedó atrapado en un prolongado “peregrinaje institucional”. La investigación pasó de la Universidad a la Procuraduría Regional de Antioquia, luego a la Procuraduría Mixta 1 en Bogotá y de nuevo de regreso, en un proceso de remisiones que dilató la toma de decisiones durante más de dos años, según Laura Cortés, coordinadora de proyectos de Justicia Mujer, había contado en Blu Radio del caso.

"Las afectaciones se ven profundizadas con esta violencia institucional llamada peregrinaje, en el que las mujeres deben recurrir a diferentes instancias en búsqueda de justicia, y esto es, sin duda, una forma de revictimización, evidenciar la falta de transversalización del enfoque de género, y se profundizan las afectaciones que que viven las mujeres", expuso.



Ahora, acatando un fallo de la Corte Constitucional que le dio seis meses, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos al profesor del Alma Mater, luego de las denuncias de las estudiantes, debido a que se vulnera los derechos de las jóvenes a una vida libre de violencia, igualdad y acceso a la justicia. Tras el pedido de la Corte de solucionar el caso, Néstor Osuna, procurador delegado para los Derechos Humanos, habló sobre la resolución.

“Ellas muy valientes pusieron la queja, tramitaron con dificultades el proceso y bueno, ya vamos en pliego de cargos. La Corte Constitucional en este caso específico nos dio la instrucción de aplicar perspectiva de género en la investigación”, indicó.

En la decisión de la Corte Constitucional le solicitan a la Universidad de Antioquia activar medidas de psicorientación y acompañamiento académico a las denunciantes para que puedan cumplir los requisitos y poder graduarse.

Por último, la Procuraduría General de la Nación indicó que continuará investigando otros posibles casos de abuso sexual e invitó a que si existen otros casos relacionados con el profesor de la Facultad de Derecho, que se hagan las denuncias respectivas ante las autoridades correspondientes.