Santander registra cerca de 9.000 nuevos casos de cáncer al año y 4.000 muertes

El cáncer continúa siendo un problema de salud pública en Santander. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Cancerología y de la plataforma Globocan, en el departamento se presentan cerca de 9.000 nuevos casos de cáncer cada año, con un registro aproximado de 4.000 fallecimientos anuales. Según el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, los tipos de cáncer más frecuentes son los de mama, próstata, pulmón, estómago y colon rectal, este último con tasas superiores a la media nacional.

En este contexto, el Instituto de Cáncer del Hospital Internacional de Colombia (HIC) se ha consolidado como uno de los principales centros de atención especializada en la región. Durante el último año, la institución atendió a más de 3.600 pacientes, entre adultos y niños, en procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diferentes tipos de cáncer.

De acuerdo con el doctor Diego Gómez, director clínico del Instituto de Cáncer HIC y oncólogo clínico, una de las principales conclusiones a nivel mundial es que buena parte de los casos de cáncer pueden prevenirse. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta cuatro de cada diez diagnósticos podrían evitarse con la reducción de factores de riesgo asociados al consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo y las dietas poco saludables.

“El tabaco es responsable de al menos 17 tipos de cáncer diferentes. Muchas veces solo se asocia con el cáncer de pulmón, pero su impacto es mucho más amplio”, explicó el especialista, quien insistió en que adoptar estilos de vida saludables es una medida clave para disminuir la incidencia de la enfermedad.



Las cifras del HIC indican que en la población adulta los diagnósticos más frecuentes corresponden a cáncer de piel (excepto melanoma), mama, próstata, colon y recto, y cuello uterino. En los hombres, además, predominan los cánceres digestivos como el gástrico y el de esófago, así como el cáncer de pulmón, patologías que suelen presentar altas tasas de mortalidad cuando se detectan de manera tardía.

En la población pediátrica, los casos más comunes atendidos en el instituto incluyen leucemia linfoide aguda, tumores cerebrales, síndrome mielodisplásico y tumores de tejidos blandos.

El doctor Gómez advirtió que el cáncer continúa siendo una enfermedad silenciosa, que en muchos casos no presenta síntomas en sus etapas iniciales. “Cuando se diagnostica a tiempo, el tratamiento tiene una intención curativa. En fases avanzadas, el manejo se enfoca principalmente en el control de la enfermedad y en cuidados paliativos”, señaló.

Por ello, desde el HIC se hizo un llamado a fortalecer la prevención mediante hábitos de vida saludables, la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B, así como la consulta oportuna ante cualquier síntoma persistente. La detección temprana, insistió el especialista, sigue siendo la herramienta más efectiva para mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer.