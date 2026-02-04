Nuevo estudio revela la verdadera edad en la que comienza la vejez: no es lo que pensaba

Es una sensación común mirarse al espejo y sentir que la edad que marca la cédula no coincide con cómo se sienten. Personas de 60 o 70 años de edad que siguen trabajando, viajando, cuidando su salud y manteniendo una vida social activa no se identifican con la idea tradicional de “vejez”.

Esto no es solo una percepción individual, pues con el paso del tiempo, la forma en que la sociedad entiende el envejecimiento también ha cambiado. Durante años se asumió que la vejez comenzaba a los 65 años, una edad asociada a la jubilación y al ingreso formal a la llamada tercera edad.

Ese límite está asociado a proyectos sociales, formularios oficiales, campañas de salud y discursos públicos. Sin embargo, estudios científicos recientes muestran que esa referencia ya no refleja la realidad actual. Hoy, la vejez no empieza en un punto fijo, sino que depende de cómo cada persona la percibe, y esa percepción se ha ido retrasando con cada generación.



La vejez empieza más tarde de lo que se cree

Una investigación publicada en la revista Psychology and Aging, liderada por la Universidad Humboldt de Berlín, analizó durante 25 años las respuestas de más de 14.000 adultos de entre 40 y 100 años. A todos se les hizo la misma pregunta: ¿A qué edad considera que una persona es vieja?



Los resultados evidenciaron un cambio generacional. Quienes nacieron en 1911 pensaban, cuando tenían 65 años, que la vejez comenzaba alrededor de los 71. En contraste, las personas nacidas en 1956 ubicaban ese inicio cerca de los 74 años a la misma edad.

Además, el estudio mostró que esta percepción cambia con el paso del tiempo incluso en una misma persona. A los 64 años, muchos situaban la vejez alrededor de los 74,7 años, pero al llegar a los 74, ese umbral se desplazaba hasta los 76,8 años. Es decir, a medida que se envejece, la idea de cuándo empieza la vejez se corre hacia adelante.

Los investigadores advierten que esta tendencia a posponer la vejez no necesariamente continuará de forma indefinida, pero sí refleja transformaciones sociales importantes, como el aumento de la esperanza de vida, una mejor salud general y nuevas actitudes frente al envejecimiento.



¿Cuándo comienza realmente la vejez?

La evidencia científica sugiere que no existe una edad única ni universal para definir el inicio de la vejez. Más que un número exacto, se trata de una etapa que se vive de manera distinta según cada persona y su contexto.

Por ello, el estudio identificó varios elementos que influyen en cómo las personas perciben la vejez:



Salud y bienestar: quienes gozan de buena salud física y emocional tienden a considerar que la vejez comienza más tarde.

quienes gozan de buena salud física y emocional tienden a considerar que la vejez comienza más tarde. Soledad o estado emocional: las personas que se sienten solas o atraviesan episodios de depresión suelen adelantar su percepción del envejecimiento.

las personas que se sienten solas o atraviesan episodios de depresión suelen adelantar su percepción del envejecimiento. Género: en promedio, las mujeres ubican el inicio de la vejez entre dos y tres años más tarde que los hombres.

Los hallazgos demostraron que el envejecimiento no es solo un proceso biológico, sino también social y psicológico. No depende únicamente de los años cumplidos, sino de cómo se vive y se siente esa etapa.

En resumen, si una persona de 70 u 80 años no se percibe como vieja, puede que no lo sea, al menos desde la mirada de la ciencia. La vejez ya no es una línea fija que se cruza a una edad determinada, sino una experiencia personal que se transforma con el tiempo.

