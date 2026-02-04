En vivo
Álex Saab fue capturado en Venezuela con fines de extradición a EE. UU.

Álex Saab fue capturado en Venezuela con fines de extradición a EE. UU.

Saab, arrestado en Cabo Verde en 2020, había sido extraditado a Estados Unidos en 2021. En 2023 fue liberado como parte de un canje de prisioneros.

