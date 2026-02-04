Álex Saab fue capturado en Venezuela con fines de extradición a EE. UU.

El empresario barranquillero Álex Saab fue capturado en Venezuela durante un operativo ejecutado en la madrugada de este miércoles. La acción se habría realizado con respaldo de autoridades estadounidenses, entre ellas el FBI, y habría dejado también la captura del empresario venezolano Raúl Gorrín.

Hasta el momento no hay confirmación oficial del Gobierno venezolano ni de Estados Unidos sobre el procedimiento, ni detalles públicos sobre el lugar exacto de la operación o la autoridad que tendría bajo custodia a Saab. Sin embargo, Blu Radio conoció que esta captura tiene como objetivo su extradición a EE. UU. para responder en la justicia de este país, pues es señalado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro.

La captura se produce en un contexto políticamente sensible. En diciembre de 2023, Saab fue liberado como parte de un canje de prisioneros entre Caracas y Washington, presentado por el régimen de Nicolás Maduro como una victoria política. A cambio, Venezuela excarceló a ciudadanos estadounidenses detenidos en el país, en un acuerdo avalado por la administración del entonces presidente Joe Biden.

Alex Saab Foto: AFP

Su captura se produce después de que Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, lo sacara del gabinete. Rodríguez anunció en su canal de Telegram la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional, una nueva instancia que quedó en manos de Luis Antonio Villegas, lo que implicó la salida de Saab del Ejecutivo. En su mensaje, agradeció al empresario por “su labor al servicio de la Patria” y señaló que “asumirá nuevas responsabilidades”.



Saab había sido designado por Nicolás Maduro como ministro de Industrias en octubre de 2024, tras haber regresado a Venezuela luego de su liberación en Estados Unidos. Antes de ese nombramiento, dirigía el Centro Internacional de Inversión Productiva.

Saab, arrestado en Cabo Verde en 2020, había sido extraditado a Estados Unidos en 2021 y procesado en Florida por cargos de lavado de dinero relacionados con contratos del programa de alimentos CLAP. Tras su liberación, regresó a Venezuela, fue reincorporado al círculo de confianza de Maduro y ocupó cargos dentro del Gobierno, incluido el Ministerio de Industrias.

Fuentes cercanas al caso han señalado que sectores del aparato judicial estadounidense, incluido el FBI, no respaldaron el canje, al considerar que debilitó años de investigación contra Saab. Esa tensión explica el impacto político de la versión sobre su nueva detención.

Por ahora, las autoridades no han aclarado si se trata de una captura formal ni qué instancias judiciales intervendrían. La confirmación oficial será clave para determinar las implicaciones legales y diplomáticas del caso.