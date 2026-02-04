Bogotá será sede del VIII Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2026

El VIII Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia se realizará los días 14 y 15 de febrero de 2025 en el Planetario de Bogotá, consolidándose como uno de los principales eventos de divulgación científica en Colombia dirigidos a familias, niñas, niños y jóvenes.

Este encuentro, de entrada libre, es un espacio abierto al público familiar que busca acercar a niñas, jóvenes y sus familias a mujeres científicas colombianas, visibilizando referentes reales que trabajan en diferentes áreas de la ciencia.

El evento tiene como objetivo principal promover vocaciones científicas, reducir los miedos asociados a “elegir ciencia” y demostrar que el conocimiento científico se construye desde múltiples caminos, como la investigación, la educación, el arte, la divulgación científica, el trabajo comunitario y la experiencia cotidiana.

VIII Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia Foto: suministrada

Aunque el nombre del encuentro destaca a la mujer y la niña en la ciencia, se trata de un evento incluyente, pensado para familias completas. Reconoce el papel fundamental de madres, padres, docentes y cuidadores como acompañantes clave en los procesos vocacionales de niñas, niños y jóvenes.



El VIII Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia es organizado por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología (GCPA), la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación Científica Laguna, en alianza con el Planetario de Bogotá – IDARTES.

Hace parte de una iniciativa nacional que, desde hace ocho años, promueve el acceso equitativo al conocimiento científico y la visibilización de referentes femeninos en ciencia en Colombia.

Durante el encuentro, los asistentes podrán participar en talleres interactivos, conversatorios y foros científicos, así como en encuentros personalizados con científicas de alto reconocimiento en Colombia.