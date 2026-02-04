En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bogotá será sede del VIII Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2026

Bogotá será sede del VIII Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2026

El evento de divulgación científica reunirá en Bogotá a científicas colombianas, familias y comunidad educativa en una agenda gratuita y abierta al público.

Bogotá será sede del VIII Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2026
Bogotá será sede del VIII Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2026
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad