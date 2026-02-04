Homenaje al exdirigente Álvaro Guerrero: 4 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 4 de febrero de 2026:



Millonarios presentó oficialmente a Fabián Bustos como su nuevo director técnico y habló acerca de lo que espera con el equipo.

El exdirigente de América de Cali Álvaro Guerrero falleció a sus 94 años y en Blog Deportivo se revivieron sus momentos más destacados.

Palmeiras se interesó nuevamente por Jhon Arias y habló sobre el plan que tendría el equipo brasileño para contratar al jugador colombiano.

Kevin Viveros protagonizó el segundo tanto en la goleada a Foz do Iguaçu, sin embargo, falló 2 penales.

Arturo Reyes, técnico del Deportivo Pereira, se refirió al complicado inicio del equipo en la Liga BetPlay.

Sebastián Villa fue protagonista en el triunfo con Independiente Rivadaria ante Sarmiento y se refirió a su sueño de jugar con River y la selección Colombia.

Finaliza la cuarta fecha de la liga colombiana con el duelo entre Nacional vs. América en el Estadio Atanasio Girardot.

