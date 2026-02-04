Homenaje al exdirigente Álvaro Guerrero: 4 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 4 de febrero de 2026:
- Millonarios presentó oficialmente a Fabián Bustos como su nuevo director técnico y habló acerca de lo que espera con el equipo.
- El exdirigente de América de Cali Álvaro Guerrero falleció a sus 94 años y en Blog Deportivo se revivieron sus momentos más destacados.
- Palmeiras se interesó nuevamente por Jhon Arias y habló sobre el plan que tendría el equipo brasileño para contratar al jugador colombiano.
- Kevin Viveros protagonizó el segundo tanto en la goleada a Foz do Iguaçu, sin embargo, falló 2 penales.
- Arturo Reyes, técnico del Deportivo Pereira, se refirió al complicado inicio del equipo en la Liga BetPlay.
- Sebastián Villa fue protagonista en el triunfo con Independiente Rivadaria ante Sarmiento y se refirió a su sueño de jugar con River y la selección Colombia.
- Finaliza la cuarta fecha de la liga colombiana con el duelo entre Nacional vs. América en el Estadio Atanasio Girardot.
Escuche el programa completo aquí: