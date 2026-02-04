Carro con aparente exceso de velocidad causó accidente en Teusaquillo; una mujer murió

Este 4 de febrero ocurrió un hecho que dejó a una persona sin vida en Bogotá a causa de un accidente de tránsito.

Según las autoridades, una mujer de 58 años de edad perdió la vida en un grave siniestro en la avenida Mutis con carrera 17, en la localidad de Teusaquillo. La víctima caminaba por el sector en compañía de sus dos nietos de 6 y 11 años de edad cuando fue atropellada por un vehículo particular.

Los niños resultaron con heridas leves y fueron trasladados de inmediato a la Clínica Country, donde reciben atención médica, según manifestó la Policía. En el mismo hecho también resultó lesionado un motociclista, quien habría sido embestido por el mismo automóvil presentando un trauma craneoencefálico severo y fue remitido a la Clínica Nueva

"Los dos menores de edad, iban con la peatón fallecida, son familiares afortunadamente, las lesiones que presentan no son de consideración", aseguró el coronel Jhon Silva, jefe seccional de tránsito de Bogotá.



Las primeras versiones indican que el vehículo habría superado el límite de velocidad permitido en la zona. El carro era conducido por un joven de 20 años, quien iba acompañado por otro de 19 años.

"En este momento el joven ya fue trasladado hacia la URI para hacer la prueba de embriaguez y está todo en proceso de judicialización, para entregarle toda la documentación a la Fiscalía General de la Nación", afirmó el coronel.

Hasta el momento las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y de esta forma poder continuar con el proceso judicial.