Subintendente de la Policía golpeó a otro en plena vía pública de Bogotá: salió del cargo

Un grave episodio de violencia protagonizado por integrantes de la Policía quedó registrado en videos grabados con celulares por ciudadanos en plena vía pública de Bogotá. En las imágenes se observa a un subintendente de la institución agrediendo de manera violenta a otro suboficial, en hechos ocurridos sobre la avenida de las Américas, a plena luz del día y ante decenas de testigos.

Según lo que se ve en los videos, el altercado se habría originado por un reclamo de un superior, lo que desató una reacción descontrolada por parte del subintendente. El uniformado golpeó a su compañero en repetidas oportunidades, primero con patadas y luego con puños, sin detenerse pese a la presencia de transeúntes y otros policías en el lugar.

Las grabaciones muestran además cómo un tercer uniformado intenta intervenir para frenar la agresión, sin lograrlo, mientras el subintendente continúa atacando a su compañero. La escena generó indignación entre los testigos y rápidamente se difundió por redes sociales y servicios de mensajería instantánea.

Tras la circulación del video, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un pronunciamiento oficial en el que confirmó que los uniformados involucrados pertenecen al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio. La institución informó que, tras las indagaciones preliminares, se abrió una investigación disciplinaria y penal contra el subintendente agresor.



De acuerdo con la Policía, el proceso disciplinario fue aperturado con radicado EE-MESA3-2026-24, con apego al debido proceso y conforme a la normatividad vigente. Como medida inmediata, la Policía dispuso la separación del cargo del uniformado mientras avanzan las investigaciones.

En su pronunciamiento, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto por los principios institucionales, y aseguró que este tipo de conductas “no son toleradas” dentro de la entidad. Asimismo, señaló que cualquier actuación que se aparte del comportamiento ético y profesional esperado será investigada “con rigor y celeridad”, tanto en el ámbito disciplinario como penal.