Subintendente de la Policía golpeó a otro en plena vía pública de Bogotá: salió del cargo

El hecho, ocurrido en la avenida de las Américas de Bogotá y grabado por ciudadanos, generó rechazo en redes sociales. La Policía Metropolitana confirmó procesos disciplinarios y penales contra el uniformado involucrado.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

