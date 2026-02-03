Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 3 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su atractivo radica en la combinación del tradicional chance con los signos del zodiaco, una fórmula que lo hace diferente, fácil de entender y llamativo para jugadores de todas las edades en el país.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 3 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 3 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El Super Astro Sol se caracteriza por su mecánica sencilla y flexible, ya que permite realizar varias combinaciones en un solo tiquete. Para participar en este juego de azar, los jugadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De manera opcional, escoger la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se llevan a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha favorecido su crecimiento y aceptación en distintas regiones de Colombia.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para ser un juego accesible para todos los jugadores, con montos de apuesta ajustados a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la legalidad, seguridad y transparencia de cada transacción.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Los ganadores del Super Astro Sol deben acercarse a un punto de venta autorizado para reclamar su premio, presentando los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:

