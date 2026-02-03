Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 3 de febrero de 2026

Publicidad
El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su atractivo radica en la combinación del tradicional chance con los signos del zodiaco, una fórmula que lo hace diferente, fácil de entender y llamativo para jugadores de todas las edades en el país.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 3 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol se caracteriza por su mecánica sencilla y flexible, ya que permite realizar varias combinaciones en un solo tiquete. Para participar en este juego de azar, los jugadores deben seguir estos pasos:
Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se llevan a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha favorecido su crecimiento y aceptación en distintas regiones de Colombia.
El Super Astro Sol está diseñado para ser un juego accesible para todos los jugadores, con montos de apuesta ajustados a diferentes presupuestos:
Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la legalidad, seguridad y transparencia de cada transacción.
Los ganadores del Super Astro Sol deben acercarse a un punto de venta autorizado para reclamar su premio, presentando los siguientes documentos:
Según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales: