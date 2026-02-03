Nelson Flórez confirma en Blog Deportivo su salida del Cúcuta Deportivo: "Conciencia tranquila"

El entrenador Nelson Flórez confirmó en entrevista con Blog Deportivo que ya no es el director técnico del Cúcuta Deportivo, luego de los rumores que se incrementaron este martes.

"Ya no hago parte como entrenador del Cúcuta y está bien. Es un tiempo difícil, la transición del ascenso a la liga lleva cambios y no se tuvo el tiempo suficiente para entrenar con los refuerzos, el sábado era el primer partido que íbamos a contar con ellos", dijo.

El estratega bogotano informó que esta decisión la tomaron los directivos y el presidente del conjunto motilón le confirmó su salida luego de cuatro partidos en donde logró dos empates y dos derrotas.

"Hemos hecho lo que estaba en nuestras manos en un tiempo muy corto (...) Ellos sabrán con detalles porqué tomaron esa decisión", añadió el entrenador que logró el ascenso del Cúcuta en el 2025 a la primera división después de varios años en la B.



¿Problemas en el camerino?

Ante las versiones que indicaban que su salida estaría involucrada por conflictos con jugadores del camerino, incluyendo el regreso del futbolista Lucas Barrios, el joven entrenador manifestó que "una mentira hace mucho daño", señalando que tiene una buena relación con los deportistas e, incluso, estaba agradecido por el proceso que tuvo.



En ese sentido, Flórez recalcó que es un "entrenador por convicción" y que en los equipos que ha estado no ha hecho nada indebido. De hecho, agregó que "el prestigio no tiene precio" y tiene su conciencia tranquila por lo que hizo desde que llegó en agosto del 2025 al Cúcuta.

Sin embargo, reconoció que ser técnico en Colombia no es fácil y el futuro es incierto para un entrenador.