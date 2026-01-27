Cúcuta vs. Bucaramanga EN VIVO: ver gratis partido de la liga online HOY

El clásico de los Santanderes será el encargado de abrir la tercera jornada de la Liga BetPlay en Colombia. A las 4:00 de la tarde, en el estadio General Santander, Cúcuta Deportivo recibirá al Atlético Bucaramanga. En un clásico que hace años no se disputaba, debido a que el Cúcuta estuvo en la B, este encuentro será transmitido por el canal de YouTube de Blu Radio.



EN VIVO GRATIS CÚCUTA VS. BUCARAMANGA

En este partido no se permitió el ingreso de aficionados del Bucaramanga por temas de seguridad y prevención de alteración al orden público.

Alineaciones confirmadas del clásico



Cúcuta: FEDERICO ABADIA 24; © MAURICIO DUARTE 27, BRAYAN MONTAÑO 30, JHON QUIÑONES 4, SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 28; SANTIAGO OROZCO 6, LEIDER BERDUGO 7, VICTOR MEJIA 5; LUIFER HERNÁNDEZ 90, JAIME PERALTA 9, EDUAR ARIZALAS 11.

Bucaramanga: 1 QUINTANA; 19 GUTIÉRREZ, 2 MENA, 3 REA, 8 HINESTROZA; 20 ZÁRATE, 21 CHARRUPÍ; 11 SALAZAR, 10 SAMBUEZA, 14 MOSQUERA; 27 PONS.

Esta jornada del torneo de apertura tiene la particularidad de que su desarrollo se extenderá a lo largo de los días restantes de la semana. Hoy, a las 6:20 de la tarde, Fortaleza jugará contra Llaneros, y en el estadio Atanasio Girardot se disputará el encuentro entre el Deportivo Independiente Medellín y el Deportes Tolima.

Este miércoles, a las 4:10 de la tarde, la jornada futbolera continuará en Valledupar, donde Alianza enfrentará al Boyacá Chicó. Al atardecer, a las 6:30 de la tarde, el estadio Nemesio Camacho El Campín albergará el partido entre Santa Fe y el Deportivo Pereira. Y a las 8:30 de la noche, Pasto se medirá ante Millonarios, que llega con el delantero Falcao García habilitado para jugar.

El jueves, Águilas Doradas jugará contra el Deportivo Cali, y Jaguares, como local, recibirá al Internacional de Bogotá. El partido de la noche se disputará en el estadio Pascual Guerrero, donde América enfrentará al Once Caldas. La tercera fecha de la Liga BetPlay culminará el próximo viernes, a las 8:00de la noche, en Barranquilla, con el duelo entre Junior y Atlético Nacional.



La tabla de posiciones de la Liga BetPlay, antes del inicio de esta jornada, la encabeza el Tolima, seguido por el América, mientras que el Pasto ocupa la tercera posición. En el antepenúltimo lugar se ubica Alianza y en el último puesto está el Boyacá Chicó.

