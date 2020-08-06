Blu Radio Cúcuta Deportivo
Técnico del fútbol colombiano renunció en plena rueda de prensa: "Hasta aquí llego"
El técnico no respondió ninguna pregunta y solo aprovechó el espacio para despedirse de la afición para ponerle fin al proyecto deportivo.
-
Atacaron a bus de Atlético Nacional y rompieron vidrios; reportan un lesionado
El herido sería un importante atacante del equipo que estaba en el grupo de convocados para enfrentar al Cúcuta.
-
La historia de Jorge Bolaño cuando prestó plata al Cúcuta Deportivo para pagar sueldos
El entonces volante pidió un consejo a un reconocido sacerdote de la ciudad para que sus compañeros volvieran a recibir el sueldo.
-
Así fueron los últimos momentos de Jorge Bolaño antes de morir: estaba feliz y bailando
El exfutbolista Jorge Bolaño departía con familiares y amigos cuando, al parecer, sufrió un infarto fulminante. Sus últimas imágenes quedaron en impactantes videos.
-
Extraña coincidencia entre muerte de Jorge Bolaño y Junior en pleno partido, ¿premonición?
El exfutbolista colombiano Jorge Bolaño falleció este domingo a los 47 años en Cúcuta. Su muerte tuvo una impresionante coincidencia con el Junior, equipo en el que fue ídolo.
-
"Tengo en cuenta detalles, el balón iba fuerte": jugador del Cúcuta sobre su gol olímpico
Con el gol y el empate ante el Inter Palmira, el equipo de la capital de Norte de Santander sumó su primer punto en el ascenso.
-
Luto en el Cúcuta Deportivo: falleció joven jugador en accidente de tránsito
Luis Aro falleció luego de que, al parecer, perdiera el control de la moto en la que se movilizaba.
-
Hinchas del Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo se enfrentaron a piedra en plena avenida
El enfrentamiento se presentó en plena carrera 27 de Bucaramanga, que estuvo detenida por varios minutos mientras se controló la situación.
-
Cúcuta pegó primero a Fortaleza y, con este gol, está más cerca de la A
La final de vuelta del Torneo BetPlay 2023-II entre Cúcuta y Fortaleza será el viernes 17 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.
-
Millonarios avanza a la final de la Copa BetPlay y se enfrentará a Atlético Nacional
El estadio General Santander fue testigo de la emoción y la tensión desatadas cuando Millonarios avanzó a la final de la Copa BetPlay tras enfrentar a Cúcuta Deportivo, definiendo así al equipo que acompañará a Atlético Nacional en la final de la Copa BetPlay 2023.