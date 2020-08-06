Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Cúcuta Deportivo

Cúcuta Deportivo

  • Técnico del fútbol colombiano renunció en plena rueda de prensa (1).jpg
    Técnico del fútbol colombiano renunció en plena rueda de prensa //
    Foto: Dimayor
    Fútbol Colombiano

    Técnico del fútbol colombiano renunció en plena rueda de prensa: "Hasta aquí llego"

    El técnico no respondió ninguna pregunta y solo aprovechó el espacio para despedirse de la afición para ponerle fin al proyecto deportivo.

  • Atacaron al bus que transportaba a los jugadores de Atlético Nacional
    Atacaron al bus que transportaba a los jugadores de Atlético Nacional
    Fotos: Atlético Nacional y suministrada
    Fútbol Colombiano

    Atacaron a bus de Atlético Nacional y rompieron vidrios; reportan un lesionado

    El herido sería un importante atacante del equipo que estaba en el grupo de convocados para enfrentar al Cúcuta.

  • Jorge Bolaño, exjugador del Cúcuta Deportivo
    Jorge Bolaño, exjugador del Cúcuta Deportivo
    X: @Cucutaoficial
    Fútbol Colombiano

    La historia de Jorge Bolaño cuando prestó plata al Cúcuta Deportivo para pagar sueldos

    El entonces volante pidió un consejo a un reconocido sacerdote de la ciudad para que sus compañeros volvieran a recibir el sueldo.

  • Jorge Bolaño.jpg
    Foto: Jorge Bolaño.
    Foto: captura videos suministrados-Instagram Jorge Boalaño.
    Fútbol Colombiano

    Así fueron los últimos momentos de Jorge Bolaño antes de morir: estaba feliz y bailando

    El exfutbolista Jorge Bolaño departía con familiares y amigos cuando, al parecer, sufrió un infarto fulminante. Sus últimas imágenes quedaron en impactantes videos.

  • Coincidencia por muerte de Jorge Bolaño. png
    Coincidencia por muerte de Jorge Bolaño.
    Foto: Instagram Junior de Barranquilla-Jorge Bolaño.
    Fútbol Colombiano

    Extraña coincidencia entre muerte de Jorge Bolaño y Junior en pleno partido, ¿premonición?

    El exfutbolista colombiano Jorge Bolaño falleció este domingo a los 47 años en Cúcuta. Su muerte tuvo una impresionante coincidencia con el Junior, equipo en el que fue ídolo.

  • celebracion-de-gol-cucuta-deportivo.jpg
    Celebración de gol del Cúcuta Deportivo.
    Foto: Cúcuta Deportivo.
    Fútbol Colombiano

    "Tengo en cuenta detalles, el balón iba fuerte": jugador del Cúcuta sobre su gol olímpico

    Con el gol y el empate ante el Inter Palmira, el equipo de la capital de Norte de Santander sumó su primer punto en el ascenso.

  • Luto en Cúcuta Deportivo
    Luto en Cúcuta Deportivo
    Foto: Cúcuta Deportivo
    Santanderes

    Luto en el Cúcuta Deportivo: falleció joven jugador en accidente de tránsito

    Luis Aro falleció luego de que, al parecer, perdiera el control de la moto en la que se movilizaba.

  • FOTO ENFRENTAMIENTO HINCHAS BUCARAMANGA.png
    Enfrentamiento entre hinchas en Bucaramanga
    // Suministrada
    Santanderes

    Hinchas del Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo se enfrentaron a piedra en plena avenida

    El enfrentamiento se presentó en plena carrera 27 de Bucaramanga, que estuvo detenida por varios minutos mientras se controló la situación.

  • Cúcuta Deportivo FC
    Cúcuta Deportivo FC
    Foto: @Cucutaoficial
    Fútbol Colombiano

    Cúcuta pegó primero a Fortaleza y, con este gol, está más cerca de la A

    La final de vuelta del Torneo BetPlay 2023-II entre Cúcuta y Fortaleza será el viernes 17 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

  • Millonarios y Cúcuta
    Millonarios y Cúcuta
    Foto: @Cucutaoficial
    Fútbol Colombiano

    Millonarios avanza a la final de la Copa BetPlay y se enfrentará a Atlético Nacional

    El estadio General Santander fue testigo de la emoción y la tensión desatadas cuando Millonarios avanzó a la final de la Copa BetPlay tras enfrentar a Cúcuta Deportivo, definiendo así al equipo que acompañará a Atlético Nacional en la final de la Copa BetPlay 2023.

CARGAR MÁS