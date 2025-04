La historia de Jorge Bolaño cuando prestó plata al Cúcuta Deportivo para pagar sueldos

Este martes, 8 de abril, se realizan las exequias de Jorge Bolaño en Cúcuta luego de su sorprendente muerte luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio el domingo 6 de abril en horas de la noche en la capital de Norte de Santander. En el estadio General Santander se habilitó una zona para que los aficionados y seguidores puedan darle el último adiós al exjugador del equipo motilón que falleció a los 47 años.

Precisamente, el periodista Fabio Poveda realizó un cubrimiento especial en Blog Deportivo sobre este sentido homenaje a Bolaño en el estadio del Cúcuta Deportivo. Allí, se recordó una inolvidable anécdota del exmediocampista, quien en su paso por el motilón se "puso la 10" al prestar dinero a las directivas para que le pagaran el sueldo a sus compañeros y así salieran motivados a jugar un importante partido.

El padre Fabian Staper, párroco de la Iglesia El Divino Niño, rememoró el los micrófonos de Blog Deportivo cuando Bolaño le pidió un consejo sobre si prestaba o no ese dinero a las directivas para que sus compañeros volvieran a tener un sueldo.

Jorge Bolaños celebra tras anotar el primer gol de Colombia contra Chile el 11 de julio de 1999, durante los cuartos de final de la Copa América en Luque, Paraguay. Foto: AFP

"Me dijo: 'Es que a los muchachos no les han pagado la quincena, las familias no están bien y eso desmotiva al equipo, así cómo pretendemos ganar. ¿Usted qué dice, les presto o no les presto?'. Le dije: 'Jorgito, haga lo que le dicte su corazón. Qué tal después no le paguen'", relató el padre.

Sin embargo, la generosidad de Bolaño se evidenció una vez más: decidió ingresar al camerino donde estaban sus compañeros e informarles que él iba a prestar el dinero para que pudieran recibir el pago correspondiente a esa quincena.

"Loa muchachos salieron motivados y agradecidos con él. A mí ese gesto de Jorge me impresionó y me marcó como sacerdote porque esa es la verdadera caridad, la verdadera solidaridad y fraternidad en un equipo de fútbol", concluyó el sacerdote.

Vale recordar que Bolaño también jugó en el Parma de Italia, así como otros equipos de ese país europeo, en el Junior y la Selección Colombia.