Víctor Pacheco recuerda a Jorge Bolaño: "El corazón se me arruga, no es fácil"

Los amigos y excompañeros de fútbol de Jorge Bolaño todavía siguen impactados por la muerte de este volante que le dio alegrías al Junior de Barranquilla, la Selección Colombia y otros clubes en los que jugó durante su carrera deportiva profesional.

Uno de ellos es Víctor Pacheco, también referente e ídolo del conjunto tiburón, quien expresó en los micrófonos de Blog Deportivo que ojalá esta noticia fuera una mentira, pues le cuesta creer que su amigo se haya ido luego de un paro cardiorrespiratorio.

"Es duro, es tremendo, no hay palabras para decir o expresar lo que uno siente en estos momentos. Esa noticia nos cogió ayer por sorpresa. Como dijo Carlos Bacca, Dios tiene siempre un propósito y tendrá uno con Jorge donde lo tenga", dijo en los micrófonos de Blu Radio.

Más que compañeros de equipo, se formó una hermandad entre estos exfutbolistas y por eso la muerte de Bolaño es un golpe duro para él. De hecho, manifestó que el corazón se le arrugaba al recordarlo.

"Hicimos una amistad inmensa, nos hicimos compadres, vi crecer a sus hijas. Dejamos lo de amigos para convertirnos en hermanos. Vivimos tantas cosas y a veces uno no entiende lo que pueda estar pasando la verdad (...) A él hay que recordarlo con mucha alegría, con mucho amor. El corazón se me arruga cada vez más, quiero verlo por última vez, no es fácil, no es fácil", lamentó Pacheco.

Jorge Bolaños celebra tras anotar el primer gol de Colombia contra Chile el 11 de julio de 1999, durante los cuartos de final de la Copa América en Luque, Paraguay. Foto: AFP

Los recuerdos con Jorge Bolaño

En los entrenamientos era usual ver el temperamento y entrega del exvolante en la cancha, por lo que Víctor contó que se llevó "una que otra patadita" de Bolaño, porque siempre daba lo mejor de sí en cada entrenamiento.

"Tenía unos pulmones impresionantes. Era de esos jugadores que demostraba en los entrenamientos y en los partidos que iba a ser uno de los grandes del fútbol colombiano. Una que otra patadita me comí de Jorge, era su temperamento, no regalaba nada", recordó.

Pacheco también recordó que Bolaño era muy generoso con sus amigos y familiares cuando necesitaban alguna ayuda. También recalcó que sus hijas eran lo más importante para él y por eso hacía todo por ellas.

"Era un tipo muy abierto para todos. Nos deja un gran legado como persona y jugador", concluyó.