Blu Radio  / Nación  / "Empresas y Estado serían los más afectados si desaparece Colfuturo": advierte su fundadora

"Empresas y Estado serían los más afectados si desaparece Colfuturo": advierte su fundadora

Isabel Londoño, fundadora de Colfuturo indicó que conoció la decisión de eliminar el financiamiento a la fundación a través de un mensaje publicado X. Advirtió que Empresas y Estado serían los más afectados.

