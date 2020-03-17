Blu Radio Colfuturo
Fin de una era de cooperación: Colfuturo se queda sin recursos del Gobierno Petro
Frente a las críticas que señalan al programa como un beneficio exclusivo para las élites, Castro fue enfático en desmentir tales afirmaciones con cifras. Según los datos de la organización, el 53% de los beneficiarios pertenecen a los estratos 3 y 4, lo que define un perfil mayoritario de clase media trabajadora.
"Es falso": MinCiencia niega que vaya a quitar apoyo al programa de crédito beca de Colfuturo
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró que no ha informado a Colfuturo sobre ningún desmonte del programa de crédito beca, y confirmó que el Gobierno mantendrá el apoyo financiero.
El Gobierno dejará de financiar las becas de Colfuturo desde 2026
La promoción 2025 será la última en recibir apoyo estatal tras la decisión del Gobierno de terminar el convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y esa fundación.
Miles de colombianos quedarían sin apoyo para estudiar en el exterior: Colfuturo confirmó
Colfuturo, una de las principales entidades que ha proporcionado financiamiento para estudios de posgrado en el extranjero de cientos de colombianos, atraviesa un momento crítico con la reducción de becas otorgadas anualmente.
Colfuturo da malas noticias por becas en el exterior: hay muchos preocupados
La decisión del gobierno nacional de no renovar el acuerdo anterior, que era fundamental para el financiamiento de las becas en Colfuturo, ha dejado a muchos estudiantes potenciales sin la oportunidad de acceder a la educación internacional que tanto anhelan.
¿Cómo participar para las becas de Colfuturo para posgrados en el exterior?
El proceso de inscripción es fácil, según detalló el director de Colfuturo. Los interesados tienen que diligenciar un formulario que tiene, incluso, una parte que calificó como “muy útil” para quienes necesitan ayuda con sus gastos.
Colfuturo ofrece becas para maestrías en Europa: así puede aplicar
Conozca los programas, la universidad y las fechas para aplicar a estas becas para maestrías en el viejo continente.
Estudios en el exterior: Suiza ofrece becas de posgrado en alianza con Colfuturo
Con el propósito de estimular la investigación y la colaboración a nivel internacional en prestigiosas instituciones académicas suizas, el gobierno de Suiza se compromete a otorgar becas integrales a profesionales provenientes de Colombia.
Becas de hasta el 100 % para posgrados en el exterior, ¿cómo aplicar?
La Fundación Colfuturo tiene 129 convenios con universidades de alto nivel académico en el exterior.