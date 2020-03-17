En vivo
    Colfuturo da malas noticias a colombianos que quieran estudiar en el exterior: muchos preocupados
    Educación

    Fin de una era de cooperación: Colfuturo se queda sin recursos del Gobierno Petro

    Frente a las críticas que señalan al programa como un beneficio exclusivo para las élites, Castro fue enfático en desmentir tales afirmaciones con cifras. Según los datos de la organización, el 53% de los beneficiarios pertenecen a los estratos 3 y 4, lo que define un perfil mayoritario de clase media trabajadora.

    Referencia persona contando billetes.
    Educación

    "Es falso": MinCiencia niega que vaya a quitar apoyo al programa de crédito beca de Colfuturo

    El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró que no ha informado a Colfuturo sobre ningún desmonte del programa de crédito beca, y confirmó que el Gobierno mantendrá el apoyo financiero.

    Miles de estudiantes quedarían sin apoyo para estudiar en el exterior: Colfuturo confirmó
    Nación

    El Gobierno dejará de financiar las becas de Colfuturo desde 2026

    La promoción 2025 será la última en recibir apoyo estatal tras la decisión del Gobierno de terminar el convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y esa fundación.

    Miles de estudiantes quedarían sin apoyo para estudiar en el exterior: Colfuturo confirmó
    Educación

    Miles de colombianos quedarían sin apoyo para estudiar en el exterior: Colfuturo confirmó

    Colfuturo, una de las principales entidades que ha proporcionado financiamiento para estudios de posgrado en el extranjero de cientos de colombianos, atraviesa un momento crítico con la reducción de becas otorgadas anualmente.

    Colfuturo da malas noticias a colombianos que quieran estudiar en el exterior: muchos preocupados
    Educación

    Colfuturo da malas noticias por becas en el exterior: hay muchos preocupados

    La decisión del gobierno nacional de no renovar el acuerdo anterior, que era fundamental para el financiamiento de las becas en Colfuturo, ha dejado a muchos estudiantes potenciales sin la oportunidad de acceder a la educación internacional que tanto anhelan.

    Blu Radio
    Educación

    ¿Cómo participar para las becas de Colfuturo para posgrados en el exterior?

    El proceso de inscripción es fácil, según detalló el director de Colfuturo. Los interesados tienen que diligenciar un formulario que tiene, incluso, una parte que calificó como “muy útil” para quienes necesitan ayuda con sus gastos.

    Becas para colombianos en Europa
    Educación

    Colfuturo ofrece becas para maestrías en Europa: así puede aplicar

    Conozca los programas, la universidad y las fechas para aplicar a estas becas para maestrías en el viejo continente.

    BLU Radio. Programa de becas
    Nación

    Estudios en el exterior: Suiza ofrece becas de posgrado en alianza con Colfuturo

    Con el propósito de estimular la investigación y la colaboración a nivel internacional en prestigiosas instituciones académicas suizas, el gobierno de Suiza se compromete a otorgar becas integrales a profesionales provenientes de Colombia.

    BLU Radio. Sena - Foto sena.edu.co
    Nación

    Sena dispuso 10.000 millones de pesos para impulsar a jóvenes emprendedores

    La convocatoria del Sena va dirigida a jóvenes con edades entre los 18 y 28 años, que cumplan con las condiciones necesarias para participar en la financiación de iniciativas empresariales.

    Universidad //
    Educación

    Becas de hasta el 100 % para posgrados en el exterior, ¿cómo aplicar?

    La Fundación Colfuturo tiene 129 convenios con universidades de alto nivel académico en el exterior.

