Educación  / "No es cierto que se esté desfinanciando la formación de alto nivel en Colombia": MinCiencia

“No es cierto que se esté desfinanciando la formación de alto nivel en Colombia”: MinCiencia

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró que no ha informado a Colfuturo sobre ningún desmonte del programa de crédito beca, y confirmó que el Gobierno mantendrá el apoyo financiero.

