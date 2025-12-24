“No es cierto que se esté desfinanciando la formación de alto nivel en Colombia”: MinCiencia

El Ministerio de Ciencia negó que exista una decisión del Gobierno de retirar los recursos destinados al programa de crédito beca y calificó como falsa la versión según la cual, a partir de 2026, dejaría de financiarse este mecanismo.

Según explicó el Ministerio, el esquema actual obedece a un proceso de transición heredado de gobiernos anteriores, cuando el CONPES 3862 estableció que los recursos para maestrías y doctorados debían ser administrados exclusivamente por Colfuturo.

En ese contexto, precisó que hoy esa entidad privada dispone de cerca de 18 millones de dólares que ya fueron girados por el Estado y que permanecen en fiducias y cuentas en el exterior para cubrir compromisos con beneficiarios activos.

Foto: Prosperidad Social

El Ministerio señaló, además, que el Gobierno considera legítimo y responsable dejar de concentrar la administración de recursos públicos en un solo operador privado, como ocurrió durante años, y avanzar hacia un modelo que promueva la competencia y fortalezca el papel de lo público.



La entidad recordó que mantiene un trabajo conjunto con Colfuturo para aclarar el manejo de los recursos del programa, luego de los hallazgos con incidencia fiscal y disciplinaria identificados por la Contraloría en una auditoría realizada en 2024.

Finalmente, hizo un llamado a que la discusión pública se base en información verificable “e invita a que no se emitan juicios infundados que inducen a la opinión pública al error”, asegurando que “no se debe usar la presión mediática para tratar de mantener todos los recursos en un solo operador privado”.