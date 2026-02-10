Video captó a colombianos agrediendo a golpes y con un ladrillo a policías en España: "Dele duro"

Un agente de la Policía Nacional de España resultó herido durante un operativo de control realizado en la madrugada del pasado fin de semana en Leganés, Madrid, luego de que un hombre lanzara un objeto contundente contra un grupo de uniformados.

El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa al agresor, sin camisa, arrojar un ladrillo grande, en inmediaciones de la plaza de toros La Cubierta, una zona reconocida por su alta actividad nocturna. El ataque ocurrió el pasado sábado 7 de febrero hacia las 5:00 de la mañana, mientras las autoridades adelantaban inspecciones preventivas en establecimientos de ocio.

En el video también se puede escuchar cómo las personas involucradas pronuncian varias groserías, algunas colombianas. "Dele duro a esa g0n0rr**", se escucha decir a la persona que graba al referirse al colombiano.

Este es el video



Como consecuencia del impacto, uno de los policías sufrió una herida en el rostro que requirió cinco puntos de sutura. El presunto agresor fue reducido de inmediato por al menos ocho agentes y capturado en el lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, cinco personas fueron detenidas durante los disturbios: cuatro ciudadanos colombianos y un español. El principal implicado, quien habría lanzado el objeto contra los uniformados, es de nacionalidad colombiana y ahora enfrenta un proceso judicial por el delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Las autoridades señalaron que el grupo fue intervenido en medio de controles de verificación por posible porte de estupefacientes. Aunque testigos indicaron que el agresor estaría en estado de embriaguez, la Policía recalcó que el consumo de alcohol no exime la responsabilidad penal.

Por ahora, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones y análisis a cámaras de seguridad para identificar si hay más personas involucradas.