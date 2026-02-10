Traslado a EPS intervenidas pone en riesgo a pacientes de alto costo, dice asociación de usuarios

Las asociaciones de pacientes del sistema de salud encendieron las alarmas este martes 10 de febrero en Mañanas Blu. Según denunciaron, el Gobierno tendría listo un decreto que reactivaría un traslado masivo de usuarios entre EPS, muchos de ellos hacia entidades intervenidas y sin que medie el consentimiento de los afiliados.

Para las organizaciones, el impacto recaería directamente sobre la atención en salud, especialmente en personas con enfermedades de alto costo. “Indiscutiblemente se van a interrumpir los tratamientos”, advirtió Álvaro Enrique Molina, vocero de la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud.



Traslado de pacientes sin consentimiento, la principal preocupación

Molina explicó que no conocen el texto final del decreto, pero sí el borrador que fue publicado el año pasado y que, según la información que manejan, ya estaría en trámite de expedición. “La experiencia que hemos tenido es que nunca han tenido en cuenta las opiniones de los demás actores del sistema”, dijo.

El decreto, según el borrador, vulneraría el derecho de los ciudadanos a elegir su EPS. “Nos van a trasladar de manera inconsulta, violentando nuestro derecho de elección”, afirmó Molina, recordando que hoy cualquier afiliado puede decidir si permanece o no en una entidad.

Riesgo para pacientes de alto costo y mujeres gestantes

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con los pacientes de alto costo. El documento señala que estos usuarios serían distribuidos “aleatoriamente” entre las EPS receptoras, “tengan estas capacidad de atenderlos o no”, leyó Molina al aire.

La advertencia es clara: “Un paciente con un tratamiento oncológico hoy en una EPS y lo trasladan a otra EPS, se va a romper su tratamiento”, insistió, subrayando las consecuencias graves que esto tendría para la salud de miles de colombianos.



EPS intervenidas sin capacidad para recibir más afiliados

Desde la Mesa de Usuarios aseguran que ninguna EPS está en condiciones de recibir millones de nuevos afiliados. “Ninguna. Ninguna, ninguna”, respondió Molina cuando se le cuestionó si el sistema tenía capacidad para soportar el traslado.

Según sus cálculos, cerca de 6,6 millones de usuarios serían movidos entre EPS, de los cuales más de un millón pasarían de entidades no intervenidas a intervenidas. “La red no da abasto”, concluyó Molina, al pedir que el decreto no sea firmado y se detenga su expedición.