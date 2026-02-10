“Va a estar muy grave”: sindicato de Migración Colombia por protestas en aeropuertos

Las operaciones de control migratorio en los principales aeropuertos del país enfrentan un escenario de alta incertidumbre tras el inicio de la llamada “operación tortuga” del sindicato de trabajadores de Migración Colombia. La protesta, que comenzó en la tarde del martes, podría agravarse en las próximas horas y generar serias afectaciones para los viajeros nacionales e internacionales.

El presidente del sindicato Osemco, Yeison Mesa, lanzó una advertencia contundente en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu: “Va a estar muy grave”. Según explicó, la movilización sindical apenas se encuentra en una fase inicial y podría escalar si el Gobierno Nacional no ofrece respuestas de fondo a las exigencias laborales y presupuestales de los funcionarios de Migración Colombia.

Desde tempranas horas de la mañana, Migración Colombia informó que, con corte a las 8:25 a. m., no se registraban complicaciones mayores en las filas de emigración e inmigración en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sin embargo, reconoció que durante la noche anterior se presentaron retrasos que se extendieron hasta la madrugada, producto del plan de contingencia aplicado por los trabajadores sindicalizados.

Pese a la aparente normalidad inicial, las autoridades y aerolíneas han reiterado las recomendaciones a los pasajeros, especialmente a quienes tienen vuelos internacionales, para que lleguen con cuatro o cinco horas de anticipación, debido a que los tiempos de revisión de pasaportes podrían incrementarse significativamente a lo largo del día.



Plan tortuga y advertencias para los viajeros

El denominado plan tortuga consiste en la aplicación estricta y minuciosa de todos los protocolos de control migratorio, lo que ralentiza de forma considerable la atención a los pasajeros. De acuerdo con lo explicado por el sindicato, un proceso que normalmente tarda entre uno y dos minutos por persona podría extenderse hasta 20 minutos, generando largas filas y posibles retrasos en vuelos.

Aunque para los vuelos nacionales no se requiere revisión migratoria, las afectaciones en la operación internacional terminan impactando toda la logística aeroportuaria. Por ello, las aerolíneas como Avianca, LATAM y otras compañías internacionales insisten en que los usuarios se anticipen a posibles demoras.

Migración Colombia, por su parte, anunció el refuerzo de personal con al menos 50 funcionarios adicionales distribuidos en aeropuertos estratégicos como Bogotá, Cartagena y Medellín, como parte de un plan de contingencia para mitigar los efectos de la protesta. No obstante, el sindicato asegura que la manifestación se mantendrá las 24 horas del día hasta obtener una respuesta concreta del Gobierno.

Publicidad

Denuncias de desfinanciación y mala administración

Durante la entrevista en Blu Radio, Yeison Mesa expuso lo que calificó como una grave crisis interna en la entidad. Según el dirigente sindical, Migración Colombia se encuentra actualmente desfinanciada, sin recursos suficientes incluso para cubrir gastos básicos de funcionamiento.

“No hay dinero ni siquiera para pagar los salarios. No hay cómo pagar los servicios de la sede principal, ni para comprar un pocillo plástico para ofrecer un tinto”, afirmó Mesa, quien también denunció presuntos manejos irregulares en la administración encabezada por la directora nacional, Gloria Rieros.

El presidente de Osemco señaló que existen cuestionamientos sobre nombramientos internos, falta de gestión ante el Ministerio de Hacienda y mensajes contradictorios hacia la opinión pública. “Se han hecho videos diciendo que sí hay plata, que todo está bien, cuando no es cierto. Hoy Migración Colombia es una entidad desfinanciada”, aseguró.

Publicidad

Incumplimiento de acuerdos sindicales

Otro de los puntos centrales del conflicto es el incumplimiento de los acuerdos firmados en diciembre de 2024 entre Migración Colombia y las organizaciones sindicales. Según Mesa, en ese pacto se contemplaba una bonificación migratoria, ampliación de la planta de personal y un proceso de rediseño y nivelación salarial que debía iniciar en 2025 para implementarse en 2026.

“Hoy estamos en 2026 y no hay ningún estudio, no hay reingeniería, no hay resultados. Se contrataron expertos pagándoles 12 millones de pesos mensuales y no entregaron absolutamente nada”, denunció el líder sindical, quien agregó que los funcionarios llevan dos años sin recibir uniformes.

Automatización y riesgos en seguridad migratoria

Durante la conversación, también se abordó el papel de los sistemas automatizados como Biomig, que permiten el control migratorio sin interacción directa con funcionarios. Aunque Mesa reconoció que estas máquinas no se ven afectadas por las protestas, advirtió sobre los riesgos de depender exclusivamente de la automatización.

“La máquina no identifica si un menor sale con uno solo de sus padres, si hay trata de personas o tráfico de migrantes. Eso lo detecta el oficial de migración con su experiencia”, explicó, recordando además fallas pasadas del sistema que paralizaron la operación migratoria a nivel nacional.

Llamado al Gobierno Nacional

Finalmente, el sindicato reiteró su llamado para que el Gobierno Nacional designe un delegado con capacidad de decisión, preferiblemente desde la Cancillería o el Ministerio de Hacienda, que permita destrabar el conflicto y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la entidad.

“Si Migración Colombia tiene funcionarios, equipos y presupuesto, ofrecemos un mejor servicio a la comunidad. Pero sin recursos, esto va a empeorar”, concluyó Yeison Mesa.

Mientras tanto, los viajeros deberán armarse de paciencia y seguir las recomendaciones oficiales, en medio de un conflicto que amenaza con intensificarse en las próximas horas y afectar la movilidad aérea del país.