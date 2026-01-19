En vivo
Blu Radio  / Nación  / Sindicato denuncia presunto nepotismo e irregularidades contractuales en Migración Colombia

Sindicato denuncia presunto nepotismo e irregularidades contractuales en Migración Colombia

La organización sindical Osemco pidió a Gustavo Petro solicitar la renuncia de altos directivos de la entidad, incluida su directora Gloria Arriero.

