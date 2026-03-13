Colombia producirá por primera vez medicamentos contra el cáncer con financiación pública

Colombia desarrollará por primera vez un medicamento contra el cáncer con financiación pública. El proyecto será liderado por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y contempla la creación de un anticuerpo monoclonal biosimilar destinado al tratamiento de pacientes con enfermedades oncológicas.

Los anticuerpos monoclonales son terapias biotecnológicas utilizadas para tratar distintos tipos de cáncer y algunas enfermedades autoinmunes. En este caso, el medicamento será un biosimilar, es decir, un producto biológico que mantiene la misma eficacia, seguridad y calidad que un medicamento de referencia aprobado internacionalmente.

El proyecto comenzó a estructurarse hace ocho años y recibió asignación formal de recursos en 2025. Actualmente, el Instituto Nacional de Cancerología adelanta la adecuación de su infraestructura para ampliar su capacidad de producción y poner en marcha una planta de fabricación a pequeña escala, donde se producirá inicialmente la materia prima de medicamentos estratégicos para pacientes atendidos en la institución.

La iniciativa incluye el desarrollo progresivo de cuatro medicamentos oncológicos considerados estratégicos. Además, el proyecto fue respaldado por el documento CONPES 4170 de 2025, que promueve el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos, vacunas, sueros y tratamientos contra el cáncer. En este marco, se proyecta una inversión de más de 85.000 millones de pesos para el periodo comprendido entre 2026 y 2035.



Para el desarrollo tecnológico, el Instituto firmó un contrato con la empresa internacional 3PBIOVIAN, especializada en manufactura biotecnológica. El acuerdo contempla la creación de la línea celular necesaria para producir el anticuerpo monoclonal, así como el desarrollo de métodos analíticos, el escalamiento industrial y la transferencia de conocimiento técnico.

De acuerdo con la información del proyecto, la producción nacional de este tipo de medicamentos busca reducir la dependencia de importaciones y contribuir a garantizar la continuidad de los tratamientos para pacientes con cáncer, especialmente en escenarios de crisis en el suministro internacional.