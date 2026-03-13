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Blu Radio  / Salud  / Colombia producirá por primera vez medicamentos contra el cáncer con financiación pública

Colombia producirá por primera vez medicamentos contra el cáncer con financiación pública

El proyecto será liderado por el Instituto Nacional de Cancerología y contempla el desarrollo de un anticuerpo monoclonal biosimilar para tratamientos oncológicos.

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