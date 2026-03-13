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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Aerocivil se pronuncia sobre “evento no deseado” ocurrido en el aeropuerto El Dorado

Aerocivil se pronuncia sobre “evento no deseado” ocurrido en el aeropuerto El Dorado

Se trataría de una aeronave que se habría cruzado varias veces por la pista sin autorización de la Torre del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

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