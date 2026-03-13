Aerocivil se pronuncia sobre “evento no deseado” ocurrido en el aeropuerto El Dorado

La Aeronáutica Civil confirmó que comenzó la investigación para establecer un presunto cruce de un helicóptero Black Hawk sobre la pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá en hechos registrados el 13 de marzo del 2026.

Según el comunicado emitido por la autoridad aeronáutica lo califican como un hecho “no deseado”.

Fuentes le confirman a Blu Radio que el caso ya está en manos de la Dirección de Investigación a la Aerocivil para determinar lo sucedido.

“El hecho actualmente se encuentra bajo proceso de investigación… las autoridades y dependencias competentes adelantan las revisiones técnicas necesarias para determinar las circunstancia en las que ocurrió el evento", concluyó la Aerocivil en el comunicado.



Así mismo, se conoció que en la tarde de este viernes 13 de marzo directivas de la Aerocivil como el director, Luis Alfonso Martínez, estuvieron reunidos en las instalaciones de la entidad para conocer lo sucedido y determinar una conclusión.

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