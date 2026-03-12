Vuelo de Avianca con destino a Nueva York aterrizó de emergencia en Barranquilla

El vuelo 244 de Avianca, que cumplía la ruta entre Bogotá y Nueva York, se vio obligado este jueves a desviarse de su trayectoria original tras declarar una emergencia en pleno vuelo.

La aeronave activó la alerta 7700, el código transpondedor estándar internacional para indicar una emergencia general a bordo.

Ante la activación del protocolo, el avión se dirigió hacia el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla, donde aterrizó para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Hasta el momento, las causas específicas que motivaron la declaración de emergencia no han sido reveladas.



Las autoridades aeronáuticas ya han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido durante el trayecto

