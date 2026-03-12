Estrategia de Disney con videos cortos: 12 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este jueves, 12 de marzo:



Disney empezó estrategia en Estados Unidos para que los usuarios consuman sus contenidos a través de contenidos cortos.

para que los usuarios consuman sus contenidos a través de contenidos cortos. Alejandra Aguire, de Lloyente y Cuenca, habló sobre el estudio que realizaron del espejismo de la inteligencia artificial y cómo hay una sumisión a la mujer, que pocos se dan cuenta.

habló sobre el estudio que realizaron del espejismo de la inteligencia artificial y cómo hay una sumisión a la mujer, que pocos se dan cuenta. Los ataques informáticos a través de las aplicaciones que utilizan las personas diariamente.