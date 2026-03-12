Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 12 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Su mecánica sencilla y el hecho de realizarse todos los días del año mantienen a miles de jugadores atentos cada noche al resultado oficial para comprobar si su número resultó ganador.Este sorteo es especialmente seguido en la región Caribe, donde muchos participantes revisan diariamente las cifras ganadoras para validar sus apuestas.



Resultado oficial Caribeña Noche – 12 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el jueves 12 de marzo de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue el siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son los que deben utilizar los jugadores para verificar sus tiquetes o apuestas realizadas en esta fecha.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo del Caribeña Noche se realiza todos los días del año, lo que permite a los apostadores participar de forma diaria en este popular juego de azar.

Generalmente, el resultado se publica después de las 10:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden consultar el número ganador y verificar si su apuesta coincide con el resultado oficial de la jornada.

Este horario facilita que los participantes tengan una referencia clara sobre cuándo revisar el resultado cada noche.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores del Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta, que ofrecen distintas formas de ganar dependiendo de la cantidad de cifras acertadas.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): se gana al acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinado: el premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: se gana si las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.

Dos cifras (pata): el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden.

Una cifra (uña): basta con coincidir con el último dígito del número ganador.

Gracias a esta estructura, el juego resulta fácil de entender tanto para quienes participan por primera vez como para los jugadores habituales que utilizan diferentes estrategias de apuesta.



Valor de las apuestas

El Caribeña Noche también se caracteriza por permitir apuestas con montos accesibles, lo que facilita la participación de un mayor número de jugadores.



Los valores establecidos para jugar son:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos

Este rango permite que cada jugador decida cuánto desea invertir según su presupuesto o forma de jugar.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, las apuestas de chance por internet funcionan bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.

Para jugar Caribeña Noche en línea, generalmente se deben seguir estos pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros métodos disponibles. Seleccionar el sorteo Caribeña Noche. Elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y guardar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales garantiza mayor seguridad y respaldo en caso de resultar ganador.

Últimos resultados del Caribeña Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



11 de marzo de 2026: 7562 - 2.

10 de marzo de 2026: 6852 - 8

9 de marzo de 2026: 8704 - 4

8 de marzo de 2026: 2030 - 9

7 de marzo de 2026: 5641 - 3

Consultar los resultados oficiales diariamente es fundamental para quienes participan en este juego, ya que permite verificar rápidamente si el número elegido coincide con el ganador de la jornada.