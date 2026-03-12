Piso 21 presenta una faceta más profunda sin perder su esencia musical

David Escobar 'DIM', Juan David Huertas 'El Profe' y Pablo Mejía 'Pablito' son tres artistas que juntos han construido todo un legado musical bajo el nombre de Piso 21, una agrupación que terminó construyendo su propio universo musical.

"Nunca lo había pensado. Yo siento que nosotros tenemos una esquina, que es cantarle al amor, pero un amor que baila. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que nuestra bandera siempre va a ser como los románticos del parche. Nosotros seguimos apostándole al amor, al desamor, a las letras bonitas, en una esquina donde ponemos a bailar a la gente, donde puede ser más animado, no disfrazado de baladas, sino disfrazado de un montón de cosas. Pues yo siento que nuestro lugar en la música colombiana sería ese, sería un amor, desamor y perreo", expresaron en su momento en diálogo con Blu Radio.

Ahora, llegan con 'Trescender', que, como su nombre dice, trae una nueva era y una transformación de estos integrantes. En total son 12 canciones que son un viaje emocional en ritmos clásicos y el juego de letas profundas que relatan sentimiento reales los cuales sus fans terminan encontrando las respuestas que en sus cabezas buscaban.

Marc Anthony, Fonseca, Andrés Cepeda, Lasso, Beéle, Bacilos, Juan Duque y Yami Safdie hacen parte de esta apuesta romántica del viaje sonoro de Piso 21, en donde este trío le dejan a sus fans una apuesta llena de sentimientos a la espera que construyan su propio universo con estas canciones.



“Este álbum representa nuestra evolución, pero también la esencia que nos ha acompañado desde el inicio: hacer canciones que nazcan del corazón”, expresaron.

Piso 21 // Foto: suministrada

Lista de canciones del nuevo álbum de Piso 21