Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Nuevo tiroteo en Bogotá durante el robo de una motocicleta en el norte de la ciudad

Nuevo tiroteo en Bogotá durante el robo de una motocicleta en el norte de la ciudad

Un fuerte intercambio de disparos se dio durante el robo de una motocicleta en el norte de la ciudad. El vehículo es buscado por las autoridades.

