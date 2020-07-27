Cinco menores de edad fueron capturados por la Policía Nacional tras ser señalados de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma de transporte en Bogotá. Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, los adolescentes habrían engañado a la víctima solicitando un servicio por aplicación.El caso ocurrió en zona boscosa de la parte alta de la localidad, donde, de acuerdo con la información conocida, el conductor fue atacado por el grupo de jóvenes, cuyo mayor tendría 16 años.Así habría ocurrido el roboSegún el reporte del Ojo, los cinco menores abordaron el vehículo como si fueran usuarios de la aplicación y, una vez llegaron al destino, habrían golpeado al conductor y lo amordazaron.Además de quitarle sus pertenencias y los zapatos, dos de los adolescentes escaparon en el vehículo de la víctima, mientras los otros tres permanecieron custodiándolo.Durante ese tiempo, los menores que huyeron en el automóvil presuntamente utilizaron la información del conductor para desocupar sus cuentas bancarias.Pese a permanecer retenido por varios minutos, la víctima logró escapar y pedir ayuda a la Policía, lo que permitió desplegar un operativo para ubicar a los presuntos responsables.Las autoridades lograron capturar a los cinco menores de edad, quienes fueron trasladados al Centro Especializado para Menores Infractores, ubicado en la carrera 30 con calle 12, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de judicialización.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: