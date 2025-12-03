“No es un niño, es un asesino”: duro reclamo de padre de joven asesinado en Bogotá

A menos de 24 horas del crimen que sacudió el norte de Bogotá, Jean Claude Bossard, padre del estudiante asesinado en un atraco, participó en una velatón en memoria de su hijo y lanzó un duro reclamo al Estado por la impunidad y el aumento de violencia protagonizada por menores de edad armados.

El joven, también llamado Jean Claude Bossard, fue atacado el 2 de diciembre cuando caminaba por el sector después de almorzar con compañeros de trabajo. Según la Fiscalía, fue abordado por dos delincuentes en motocicleta. El adolescente de 16 años que disparó aceptó cargos por homicidio, porte ilegal de armas y tentativa de hurto calificado, pero no por falsedad marcaria. Un juez lo envió a un centro para menores, donde enfrentará el proceso bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Durante el homenaje, el padre recordó la vida de su hijo: “Un costeño más, él amó esa tierra. Hincha del Junior, estudió en el Liceo Alemán, vino a Bogotá y estudió aviación, luego administración de empresas. Le gustaban las motocicletas por encima de todo”. Contó que era un apasionado del karting, emprendedor y aventurero.

Entre lágrimas, cuestionó la narrativa que rodea al agresor: “El hombre que le disparó tenía 16 años y dizque es un niño. Un niño con un arma no es un niño, es un asesino. Tenemos que empezar por llamar las cosas como son”.



También rechazó que se insinuara que su hijo murió por no entregar el maletín. “O sea que la culpa fue de mi hijo. No, la culpa es que no tenemos una Policía con dientes. No podemos seguir dando palmaditas en la espalda, tiene que haber dientes contra toda esta parranda de sinvergüenzas”.

El padre pidió al Congreso tramitar una reforma que endurezca sanciones para reincidentes: “Algún político tiene que pasar una ley, una ley sencilla que diga que a las cuatro o cinco entradas son cinco años de cárcel, firme”.

Un policía intervino y dio de baja a uno de los delincuentes. Foto: Redes sociales

Su intervención cerró con un mensaje de dolor, pero también de advertencia sobre el olvido institucional: “Esto en ocho días ya se olvidó. Los políticos dejan pasar todo muy rápido”. Y, con voz quebrada, agregó: “Mi vida se partió en dos. Me queda una hija… pero se me fue mi gasolina. Perdonen a todos y gracias”.

La investigación por el homicidio avanza mientras el menor involucrado permanece bajo custodia judicial. Las autoridades buscan esclarecer la participación de otros posibles responsables.