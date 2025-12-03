En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / “No es un niño, es un asesino”: duro reclamo de padre de joven asesinado en Bogotá

“No es un niño, es un asesino”: duro reclamo de padre de joven asesinado en Bogotá

El padre de Jean Claude Bossard, joven asesinado en un atraco en el norte de Bogotá, rechazó que se insinuara que su hijo murió por no entregar el maletín.

