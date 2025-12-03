En vivo
Menor que asesinó a joven estudiante por robarlo en Bogotá aceptó el cargo de homicidio

Menor que asesinó a joven estudiante por robarlo en Bogotá aceptó el cargo de homicidio

La ciudadanía sigue impactada por el nuevo hecho de inseguridad que acabó con la vida del joven de 29 años cuando intentó evitar que le hurtaran sus pertenencias.

