Menor que asesinó a joven estudiante por robarlo en Bogotá aceptó el cargo de homicidio

El adolescente de 16 años, que participó en el robo y asesinato del estudiante Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá, aceptó cargos por los delitos de homicidio, porte de armas, tentativa de hurto calificado, en calidad de conductas agravadas, pero no aceptó el de falsedad marcaria.

En ese sentido, un juez lo envió a un centro para menores y ahora enfrentará el proceso judicial bajo el sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Vale recordar que este repudiable hecho se presentó en la tarde del 2 de diciembre en el norte de Bogotá, cuando el joven estudiante de Administración de Empresas se encontraba caminando por el sector, luego de haber almorzado con sus compañeros de trabajo, cuando fue interceptado por estos criminales que se movilizaban en una motocicleta.

Jean Claude Bossard, asesinado en un robo Ig: @jc_boss14

Blu Radio conoció el video en el que ocurre este nuevo caso de inseguridad en la capital. Allí se puede ver cómo Jean Claude Bossard forcejea con el menor de edad para evitar que le hurtara sus pertenencias personales y el muchacho de 16 años decidió dispararle en dos ocasiones, ocasionándole la muerte segundos después.



Asimismo, en las imágenes se puede ver cómo un hombre que conducía una moto lo esperaba para emprender la huida, pero metros más adelante, este fue abatido por un agente de la Policía que accionó su arma de dotación al percatarse de lo ocurrido.

Este crimen ha impactado a la ciudadanía, así como a su familia, en especial, porque los padres de Jean Claude habían viajado desde Barranquilla a Bogotá para celebrar el cumpleaños número 30 de su hijo este viernes, 5 de diciembre, pero ahora será la fecha en la que realizarán su cristiana sepultura.

Vale recordar que el alcalde Carlos Fernando Galán reveló que estos delincuentes ya habían sido identificados semanas atrás por robos similares en ese sector de la ciudad, pero cuestionó el accionar de la Policía para evitar esta tragedia, pues las autoridades ya tenían "en el radar" esa moto naranja.