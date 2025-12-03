Revelan último video de joven antes de ser asesinado en intento de robo en Bogotá

Este 2 de diciembre de 2025, Bogotá volvió a vivir un hecho de inseguridad local a manos de un intento de robo que se registró en la calle 114 con carrera 189, es decir, en la localidad en la localidad de Usaquén en horas de la tarde, cuando un hombre, de 29 años, fue asesinado.

"Desafortunadamente se presenta un hecho en el cual pierde la vida un transeúnte, un joven de 29 años, estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas. Él se encontraba caminando de norte a sur por la avenida 19 y, a la altura de la calle 108, estos delincuentes intentan hurtarle la cadena. La víctima opone resistencia y la reacción del delincuente fue disparar indiscriminadamente dos veces, hiriéndolo en el pecho. Los delincuentes intentan huir, pero los policías reaccionan y se enfrentan a ellos: uno es abatido y el otro es capturado", detalló el general de la Policía de Bogotá.

Tiroteo en el norte de Bogotá Fotos: captura de videos

Revelan el último video del joven antes de ser asesinado

Minutos antes de este hecho, a través de su cuenta de Instagram este hombre publicó cómo caminaba con tranquilidad por este sector de la ciudad y tiró varios comentarios, que, incluso, llegó a molestar a algunas personas.

"Aquí en Colombia es impresionante como la gente confunde ser decente con ser culo de hueva. O sea, la gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente, no entiendo", fueron sus palabras, sin saber que serían las últimas por ser víctima de la inseguridad en la capital del país.



Un video mostró el momento del robo

Blu Radio conoció el video en donde se ve el momento del asesinato de Jean Claude Bossard, este hombre de 29 años de edad. En medio del forcejeo, se ve cómo tira el otro al piso y ahí le dispara en donde le termina quitando la vida en el sitio.

Sin embargo, cabe recordar que en el punto se encontraba un policía que intervinó y pudo abatir a uno de los dos delincuentes, mientras el otro resultó herido.