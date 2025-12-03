En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan último video de joven antes de ser asesinado en intento de robo en Bogotá

Revelan último video de joven antes de ser asesinado en intento de robo en Bogotá

Él caminaba tranquilamente por el norte de la ciudad cuando fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta para robarlo.

