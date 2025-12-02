En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan videos de tiroteo en Bogotá donde murieron dos personas en un robo: habría un menor de edad

Revelan videos de tiroteo en Bogotá donde murieron dos personas en un robo: habría un menor de edad

Videos que circularon en redes sociales tras el incidente mostraban los desesperados esfuerzos de reanimación practicados a uno de los hombres tendidos en el suelo, quien finalmente falleció en el sitio.

Revelan videos de tiroteo en Bogotá donde murieron dos personas en un robo: habría un menor de edad
Revelan videos de tiroteo en Bogotá donde murieron dos personas en un robo: habría un menor de edad
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad