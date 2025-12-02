Revelan videos de tiroteo en Bogotá donde murieron dos personas en un robo: habría un menor de edad

Un grave hecho de inseguridad se registró en el norte de Bogotá, específicamente en la intersección de la Calle 114 con Carrera 19, resultando en la muerte de dos personas tras un tiroteo.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la confrontación se originó a raíz de un intento de hurto. Las víctimas fatales incluyen a un ciudadano de 29 años que estaba siendo objeto del robo de sus pertenencias, y a uno de los presuntos criminales, quien era un menor de edad de tan solo 16 años.

En diálogo con Blu Radio, el comandante general de la Policía de Bogotá, brigadier Giovanni Cristancho Zambrano, explicó: "Desafortunadamente se presenta un hecho en el cual pierde la vida un transeúnte, un joven de 29 años, estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas. Él se encontraba caminando de norte a sur por la avenida 19 y, a la altura de la calle 108, estos delincuentes intentan hurtarle la cadena", señaló el general.

El violento suceso escaló cuando los asaltantes, que presuntamente intentaban huir en una motocicleta, se encontraron con un miembro de la Policía en la zona. Según las autoridades, el uniformado accionó su arma de dotación, desatando un intercambio de disparos en el lugar. Fue en medio de este enfrentamiento que el joven, uno de los presuntos delincuentes, perdió la vida. E

Es importante resaltar que el grupo criminal estaba conformado por al menos tres personas, ya que la Policía confirmó que un tercer involucrado en el robo resultó herido y fue aprehendido en un centro hospitalario.

"La víctima opone resistencia y la reacción del delincuente fue disparar indiscriminadamente dos veces, hiriéndolo en el pecho. Los delincuentes intentan huir, pero los policías reaccionan y se enfrentan a ellos: uno es abatido y el otro es capturadó", añadió Cristancho.

Tras la confirmación del doble fallecimiento, el lugar se convirtió en escena de investigación. Videos que circularon en redes sociales tras el incidente mostraban los desesperados esfuerzos de reanimación practicados a uno de los hombres tendidos en el suelo, quien finalmente falleció en el sitio.

Minutos después, unidades de criminalística del CTI hicieron presencia para comenzar el proceso de recolección de pruebas. Las autoridades están centrando sus esfuerzos en la revisión detallada de las cámaras de seguridad del sector como pieza clave para establecer la cronología y circunstancias exactas de lo sucedido.