Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Una persona muerta dejó tiroteo en el norte de Bogotá; sería un presunto delincuente

Una persona muerta dejó tiroteo en el norte de Bogotá; sería un presunto delincuente

Las autoridades investigan lo ocurrido, incluyendo la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para establecer lo sucedido.

