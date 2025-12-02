Una persona muerta dejó tiroteo en el norte de Bogotá; sería un presunto delincuente

Una persona muerta dejó un tiroteo que se registró a la altura de la calle 104 con carrera 19 en el norte de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, se trataría de un presunto delincuente que estaba robando en la zona.

En videos que circulan en redes sociales se puede apreciar cómo intentan realizar maniobras de reanimación al hombre que ya estaba tendido en el suelo, pero terminó perdiendo la vida en el lugar. Minutos después, unidades de criminalística del CTI llegaron a este punto para comenzar el proceso de recolección de pruebas y, posteriormente, el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades investigan lo ocurrido, incluyendo la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para establecer lo sucedido.

En desarrollo...