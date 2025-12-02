Revelan nuevas imágenes de la liberación Miguel Ayala y su mánager en Cauca

Tras el alivio que recibieron las familias del cantante Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja al confirmarse la liberación luego de estar dos semanas privados de su libertad, se conocieron nuevas imágenes tras la operación que acabó con el secuestro que sufrieron en el departamento del Cauca.

En las nuevas imágenes, que fueron captadas momentos después del rescate de Miguel Ayala -hijo del cantante Giovany Ayala- y su mánager, se les puede ver con chalecos y gorras del Gaula de la Policía Nacional, así como caminando abrazados de agentes de la institución mientras sonreían al asimilar que habían vuelto a la libertad.

Después, en un lugar cerrado, un agente le pasa un celular a Miguel para que hablara con su familia y se evidencia el emotivo momento en el que el joven cantante no puede evitar contener las lágrimas al volver a escuchar las voces de sus seres queridos tras 15 días de incertidumbre.

Vale recordar que el rescate se dio en Chorritos, municipio de La Sierra, departamento del Cauca en una acción conjunta liderada por unidades del Gaula de la Policía.



Detalles del secuestro de Miguel Ayala

Según información del Gaula de la Policía, los captores habrían exigido cerca de $7.500 millones a cambio de la liberación de las víctimas. Además, habrían fijado un límite de 72 horas para el pago, bajo la amenaza de asesinarlos en caso de incumplimiento. Aunque estas versiones apuntan a una extorsión millonaria, las autoridades aclararon que varios aspectos del caso aún están siendo investigados para determinar con precisión quiénes participaron y si existen intereses adicionales detrás del secuestro.



La confirmación del rescate llegó en la mañana de este martes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que la operación fue “impecable” y exaltó el compromiso de los “héroes de la patria” que hicieron posible la intervención. En la intervención participaron el Gaula de la Policía, los Comandos Jungla, el GOES y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), fuerzas conjuntas que permitieron sorprender a los responsables y asegurar el área para la extracción segura de las víctimas.

Durante la acción, las autoridades reportaron la captura de uno de los presuntos implicados en el secuestro y la incautación de una pistola calibre 9 mm, elemento clave para avanzar en la investigación y esclarecer el rol de cada persona involucrada en el crimen. Las labores continúan para identificar a los demás responsables y desmantelar cualquier estructura detrás del hecho.

Revelan primera foto de uno de los secuestradores de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala

Finalmente, el ministro Sánchez envió un mensaje a la familia Ayala, destacando su fortaleza y la decisión de no ceder ante las presiones criminales. Celebró, además, que Miguel Ayala haya sido encontrado con vida, permitiendo su pronto reencuentro con su padre.