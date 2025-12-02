En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Revelan nuevas imágenes de la liberación Miguel Ayala y su mánager en Cauca

Revelan nuevas imágenes de la liberación Miguel Ayala y su mánager en Cauca

Ambos habían sido secuestrados el 18 de noviembre en la Vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel, en zona rural de Cajibío, Cauca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad