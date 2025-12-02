VIDEO: así fue el momento exacto en que Giovanny Ayala se enteró de la liberación de su hijo

En una operación conjunta de la Policía Nacional, el Gaula y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las autoridades lograron rescatar a Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, luego de permanecer 20 días en cautiverio en zona rural del Cauca. Su mánager también fue liberado.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien confirmó la noticia desde Expo Defensa. En medio de una llamada a la que tuvo acceso Blu Radio, el ministro dio la noticia Giovanni Ayala.

"Ministro, uy feliz, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia", dijo Ayala entre lágrimas. El ministro le señaló que "así es. Ya Miguel está va a estar en el lugar que va a estar. El manager también fue liberado. Una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes".

"Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública", añadió el cantante. Posteriormente, Pedro Sánchez expresó: "Yo le dije que primaba la vida de su hijo. Era lo más importante. Obviamente la del manager también. Y no nos doblegamos ante estos criminales. Aquí la invitación también es a que todo el mundo denuncie, todo el mundo esté alerta y nos dé información para poderlos traer sanos y salvos, como lo hicimos hoy con nuestros héroes. Pero lo más importante, disculpen la redundancia y pero lo más importante es saber que su hijo Miguel está vivo. y va a estar pronto abrazándolo a usted".



El ministro entregó detalles sobre el lugar y las condiciones en las que permanecían retenidos. “En unas carpas improvisadas, ahí metidos en el monte, a la intemperie, en condiciones infrahumanas, sometidos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo por liberarlos. Estaban en el suroccidente del país”, señaló Sánchez.

De acuerdo con la información oficial, los secuestradores exigían cerca de 7.500 millones de pesos para permitir la liberación de las víctimas. El rescate tuvo lugar en el municipio de La Sierra, Cauca, donde unidades del Gaula militar y policial, junto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron una operación que el ministro calificó como una “acción impecable de héroes de la patria”.

Durante el procedimiento, una persona fue capturada. Las autoridades continúan verificando la autoría del secuestro, aunque recordaron que en la zona delinque una estructura narcotraficante vinculada a Iván Mordisco.

Miguel Ayala y su mánager fueron secuestrados el 18 de noviembre, alrededor de las 10:45 p.m., cuando viajaban en un vehículo particular desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali. En la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío, hombres armados los interceptaron y los obligaron a desviarse hacia el norte del departamento. El conductor fue liberado en el lugar.