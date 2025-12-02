Rescatan a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, secuestrado en el Cauca

Las autoridades confirmaron este martes 2 de diciembre el rescate de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, quien permanecía secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en carreteras del departamento del Cauca.

La noticia le fue comunicada directamente al artista por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de una llamada telefónica. “Está en buenas manos y está bien”, le aseguró el jefe de esa cartera, quien también destacó que tanto Miguel como su mánager, Nicolás Pantoja, fueron liberados durante una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, indicó el ministro al entregarle detalles del procedimiento al cantante de música popular.

Según explicó Sánchez, los secuestradores mantenían a los dos hombres en zona rural de La Sierra, en el suroccidente del país, y exigían hasta 5.500 millones de pesos por su liberación.



El secuestro ocurrió el pasado martes 18 de noviembre, cuando Miguel Ayala y su mánager fueron interceptados por hombres armados en la Vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel. Los sujetos los obligaron a desplazarse hacia el norte del departamento, donde permanecieron retenidos hasta el operativo de rescate.