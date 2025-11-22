En vivo
Giovanny Ayala pide ayuda al Gobierno para la liberación de su hijo Miguel, secuestrado en el Cauca

Giovanny Ayala pide ayuda al Gobierno para la liberación de su hijo Miguel, secuestrado en el Cauca

El cantante le pidió al presidente Gustavo Petro continuar con la búsqueda. El joven fue secuestrado el pasado martes en la Vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel, en el Cauca.

