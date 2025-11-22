Giovanny Ayala pide ayuda al Gobierno para la liberación de su hijo Miguel, secuestrado en el Cauca

El cantante Giovanny Ayala le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que se refuercen los operativos de búsqueda de su hijo, el artista Miguel Ayala, quien completa cinco días secuestrado en el departamento del Cauca.

El joven fue interceptado junto a Nicolás Pantoja, su mánager tour, el pasado martes 18 de noviembre por la Vía Panamericana, en un sector de la vereda El Túnel. Allí fueron sorprendidos por sujetos armados que se los llevaron hacia el norte de ese departamento.

"Les pido una oración por mi hijo para que se dé ese pronto regreso a casa. Su madre está destrozada, sus hermanos y toda su familia, y esperamos el pronto regreso de Miguel; pero no solo de mi hijo, sino de todos los secuestrados. Y como padre yo le pido al señor presidente que desplace todo su equipo del Gaula, la Policía, la Sijín, porque queremos el pronto regreso de nuestro hijo. Se los pido por favor", dijo Giovanny Ayala, cantante de música popular.

En ese mismo sentido, se refirió a los angustiantes momentos por los que están pasando en su familia por la desaparición de su hijo. Pidió a la comunidad respeto por su dolor, además de señalar que Miguel Ayala es un joven apasionado por el arte y por la música.



"Solo el que tiene su dolor lo llora, y agradezco la solidaridad en esta situación. Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, no es rebelde, es un joven lleno de sueños, y Nicolás es otro muchacho que lo acompaña 24/7. Y caen en manos de esta gente, a quienes les pido por favor que ellos no están en esta guerra. Les pido que aflojen su corazón: son muchachos que llevan alegría a través de la música", expresó el artista.

A pesar de la búsqueda, las autoridades no han logrado identificar su paradero, teniendo en cuenta que en la zona donde ocurrieron los hechos delinquen disidencias de las FARC, entre ellas los frentes Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. Según la Policía, este último sería el responsable de tenerlo retenido.