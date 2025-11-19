Familia de Giovanny Ayala reacciona tras secuestro de su hijo: "No es momento para especulaciones"

Colombia volvió a sentirse conmocionada tras recordar las épocas oscuras de violencia en el país, una sensación que regresó con los recientes atentados en varias ciudades. Ahora, un nuevo dolor golpea al país después del secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, ocurrido en la vía Panamericana, en jurisdicción de Piendamó, Cauca.

La noticia tiene a los seguidores del artista llenos de preocupación. El joven viajaba desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, cuando fue retenido por individuos desconocidos. Miguel habría sido llevado a un destino incierto, mientras las autoridades trabajan para dar con su paradero.

Este episodio se suma a una semana compleja en materia de orden público en el Cauca. Entre el 13 y 14 de noviembre, el departamento enfrentó un incremento en acciones criminales y terroristas, tras la explosión de un coche bomba en la vía Panamericana y un ataque armado contra el senador Temístocles Ortega.



Secuestro de Miguel Ayala: esto dicen las autoridades

De acuerdo con la información preliminar, durante el trayecto el joven artista fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta. Los secuestradores obligaron al conductor a regresar hacia Popayán y luego lo hicieron desviarse hacia el sector de Las Tres Margaritas, pasando por el lago El Bolsón, en Cajibío. En ese punto, Miguel habría sido sometido y trasladado a un lugar desconocido, por lo que las autoridades avanzan en determinar su ubicación exacta.



Familia de Giovanny Ayala pide respeto tras el secuestro

Tras conocerse la noticia, familiares de Giovanny Ayala compartieron mensajes en redes sociales, mientras el artista permanecía en silencio ante la gravedad de la situación.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”, escribió una de las hijas de Ayala en su cuenta de Instagram.



Mensaje de la familia de Giovanny Ayala Foto: redes sociales

Por su parte, el mánager general de Miguel señaló que aún no se ha establecido comunicación con ninguno de los secuestrados. “Estaba con el tour manager, la persona que viaja con él cuando yo no puedo acompañarlo. El conductor llegó a la Policía y contó que se lo habían llevado (...) Los celulares están apagados”, explicó.

Las autoridades del Cauca advierten que en la zona del rapto operan estructuras criminales como las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, pertenecientes a las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.