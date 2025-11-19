En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Familia de Giovanny Ayala reacciona tras secuestro de su hijo: "No es momento para especulaciones"

Familia de Giovanny Ayala reacciona tras secuestro de su hijo: "No es momento para especulaciones"

Corregido: Una de las hijas Ayala emitió un mensaje en redes sociales pidiendo "consideración" ante el difícil momento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad