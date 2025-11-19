Revelan detalles del secuestro al hijo de Giovanny Ayala: habló su manager

Las autoridades confirmaron nuevos detalles del secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, ocurrido en la noche del 18 de noviembre en el occidente del país. El joven artista fue interceptado junto a su manager mientras se desplazaba por la vía Popayán–Cali.

Según los primeros reportes, el hecho se registró alrededor de las 9:00 de la noche, cuando hombres fuertemente armados que se movilizaban en dos vehículos y una motocicleta bloquearon el paso del automóvil en el que viajaban Ayala y su equipo. Los atacantes se llevaron al cantante y a su tour manager con rumbo desconocido.

La Policía Nacional, a través de un comunicado, indicó que el conductor del vehículo fue abandonado en el lugar y logró dar aviso inmediato a las autoridades. El artista regresaba a Cali para tomar un vuelo hacia Bogotá, tras culminar una gira de presentaciones en el Cauca. Su último concierto había sido en el corregimiento de Huesito, en el municipio de El Tambo.

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala. Instagram Miguel Ayala.

Jairo Maturana, manager general de Miguel Ayala, confirmó lo ocurrido y señaló que no han logrado establecer comunicación con ninguno de los dos secuestrados. “Estaba con el tour manager, la persona que viaja con él cuando yo no puedo acompañarlo. El conductor llegó a la Policía y contó que se lo habían llevado (...) Los celulares están apagados”, explicó.



Las autoridades del departamento del Cauca advirtieron que, en el sector donde ocurrió el rapto, tiene presencia activa estructuras criminales como las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, pertenecientes a las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’. La Policía continúa las labores de búsqueda y ha desplegado un operativo en la zona norte del Cauca para dar con el paradero del artista y su acompañante.